Adiós a "Girls"

MEXICALI, Baja California(GH)

La serie producida por HBO estrena hoy su sexta y última temporada en televisión; la actriz de la serie Allison Williams invita al público a disfrutar de la serie.



Allison Williams estuvo en la Ciudad de México para promocionar la sexta temporada y además explicar el porqué esta serie no es igual a otras que son protagonizadas por mujeres.



"No hay glamour, no hay vestidos bonitos, creo que parte del legado para la audiencia de Girls es que no se sentirán solos, es lo que hace que se distinga de otros programas, existe un diálogo en pantalla", compartió la actriz de 28 años en mesa redonda con Grupo Healy.



La serie original escrita, dirigida y actuada por Lena Dunham refleja el conflicto de un grupo de amigas veintiañeras que luchan por encontrarse a sí mismas y buscar el amor.



El empoderamiento femenino es reflejado en la trama, la libertad sexualidad y de desiciones son la pieza fundamental, todo aderezado con sarcasmo y humor negro.



Williams ofreció parte de su tiempo con los medios de comunicación en Latinoamérica y relató su nostalgia por la serie y como la ha hecho crecer personalmente.



Girls



Sexta temporada



Estreno: 15 de febrero



Cadena: HBO