Advierte burocracia paro si Tribunal no resuelve el viernes

MEXICALI, Baja California(GH)

De no recibir respuesta del Tribunal de Arbitraje para el día viernes sobre el recurso de revisión que interpusieron por los resultados emitidos el viernes pasado sobre la elección para líder sindical en Mexicali, los burócratas podrían parar labores.



Así se acordó en la asamblea realizada en la explanada de los tres poderes ayer martes, ante un centenar de burócratas y presidida por Lázaro Mosqueda Martínez, ganador de la elección no reconocida por el actual Comité Directivo Seccional.



La reunión tuvo lugar con el fin de informar sobre los avances legales que lleva el proceso de las elecciones que se realizaron la semana pasada, donde la votación estuvo a favor de Mosqueda.



Sin embargo, un resolutivo del Tribunal de Arbitraje avaló sólo a la planilla blanca como la representante seccional para Mexicali.



Por lo tanto, se interpuso este recurso de revisión que tiene como propósito revocar el acuerdo que el tribunal dictó el viernes.



“Ese acuerdo es de carácter administrativo no fue una sentencia, entonces nosotros le planteamos que lo revoque, ya que no valoró los documentos que presentó la señora (Bentley) con el estatuto”, informó Luis Alfonso Vargas Silva abogado de los representantes de la planilla.



Mosqueda compartió que continuarán haciendo todo lo posible para darle voz al voto de los más de 3 mil burócratas que lo eligieron, de los 5 mil que participaron en las votaciones.



“Una de las razones de estar aquí es pedirle a las autoridades estatales y al Tribunal que resuelva de una manera correcta, que respeten el derecho de más de 5 mil trabajadores señaló.



Durante la asamblea acudieron a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, donde fueron atendidos por Alejandro Roque García, director de Vinculación con Grupos Sociales y Vulnerables del Estado.