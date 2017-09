Rechaza IP manifestación violenta en Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

Un rechazo a la violencia generada en el Congreso del Estado por parte de manifestantes, fue expresado por el sector empresarial.



“Repruebo que un grupo gansteril entre al congreso y se manifieste de esta forma”, dijo Francisco Fiorentini Cañedo, ex presidente de Coparmex.



Agregó en referencia a Mexicali Resiste que es un grupo de personas caracterizado por ir a gritar.



“Piensan que con gritar van a construir una comunidad, es tiempo que los mexicalenses le diga a la gente que si tienen propuestas las hagan porque ese tema del bla, bla, bla, no contribuye a tener una sociedad que pueda crecer y crecer como queremos…”



“Al congreso hay que tomarlo con propuestas, no rompiendo las ventanas, esa no es la manera”, dijo.