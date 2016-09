Chocan cifras Sedeco e Index

MEXICALI, Baja California(GH)

El sector maquilador ha generado 6 mil nuevos empleos en lo que va del año, pero las cifras del IMSS solo contabilizan 3 mil 300, precisó la Secretaría de Desarrollo Económico.



Carlo Humberto Bonfante Olache redujo la cifra ante los miembros de INDEX Mexicali al precisar que son contratados por empresas outsourcing, además no confirmó si registran a los trabajadores ante el Seguro Social.



El presidente de la cámara empresarial, Salvador Maese Barraza refutó las cifras al afirmar que son 6 mil empleos, pero la diferencia es por trabajadores temporales registrados como servicios por las empresas outsourcing, por lo cual el IMSS no los cataloga como empleos del sector maquilador.



Los problemas



Bonfante Olache se comprometió a instalar una mesa técnica conjunta entre gobierno del estado y el sector maquilador para trabajar problemas como la falta de mano de obra calificada.



Maese Barraza afirmó que es preocupante que la UABC genere 7 mil nuevos ingenieros anualmente porque no existe oferta de empleo para ellos.



