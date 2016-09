Alertan por llamadas "fraudulentas" para ocupar plazas a cambio de dinero

(GH)

El Sistema Educativo Estatal informa a la comunidad educativa (supervisores, inspectores, directores, docentes, alumnos y padres de familia) y comunidad en general, que todo trámite de ingreso, promoción y permanencia al servicio profesional docente en Baja California es gratuito.



Al respecto el Coordinador Estatal de Servicio Profesional Docente en la entidad, Martín Gutiérrez Gaeta, indicó que se hace la precisión de lo anterior, debido a que personas ajenas al SEE están realizando llamadas telefónicas a docentes que cubren vacantes temporales en Educación Básica, prometiéndoles cambio a centros escolares más favorables para ellos por una determinada cantidad económica que debe ser depositada a una cuenta bancaria.

Exhortó a los docentes a estar alerta y hacer caso omiso a estas llamadas telefónicas, enfatiza que el SEE no solicita ninguna aportación económica a docentes para cubrir vacantes temporales o ingreso en educación básica y media superior.



Comentó el funcionario educativo que en Baja California se da cumplimiento a lo establecido en la Reforma Educativa, donde señala que para los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo se rigen por dichos instrumentos de evaluación, los cuales garantizan que los mejores docentes se encuentren al frente del servicio docente.



Por último, exhortó a los docentes que han recibido estas llamadas a reportar a las oficinas de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente ó en su caso, a las oficinas de las Delegaciones del SEE en su municipio.