Brindarán servicios públicos a fraccionamientos no entregados al Ayuntamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

Cinco fraccionamientos que no habían sido entregados por las empresas constructoras al Ayuntamiento recibirán los servicios públicos municipales, informó el director de Administración Urbana.



Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez comentó que existen fraccionamientos que no han sido culminados y que por lo mismo no han sido entregados al Gobierno Municipal.



Los servicios de recolección de basura, el pago de alumbrado y del servicio de agua en las áreas verdes deben ser cubiertos por la fraccionadora hasta que se haga la entrega formal al Ayuntamiento, explicó.



Al todavía existir fallas de esta índole, se requirió a las empresas oficialmente para que otorgaran estos servicios y que concluyeran el proceso de entrega, pero no se hizo.



Por ello, se decidió brindarlos basándose en el Artículo 64 Bis del Reglamento General de Acciones de Urbanización para el Municipio de Mexicali.



Este Artículo establece que se podrán otorgar estos servicios a través del área correspondiente, pero el costo se cargará a la empresa inmobiliaria que desarrolló el fraccionamiento.



Esto se hace por medio de un crédito fiscal, explicó, cuantificándolos e informando a Recaudación de Rentas Municipal para que se instaure un procedimiento y aparezca un adeudo a cualquier trámite que haga la empresa.



Se trata de un procedimiento jurídico que sirve para beneficiar a la ciudadanía y que no quede desamparada, añadió, incluyendo dentro de esta temática a cinco fraccionamientos.