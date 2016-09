San Felipe, Baja California(GH)

Convocan a marcha en San Felipe para solicitar derecho de réplica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presentar pruebas contra la veda de pesca.



Así lo informó el presidente de la federación de pesca del puerto, Sunshine Antonio Rodríguez Peña, que impulsa la marcha tipo manifestación para el próximo 16 de septiembre en el malecón en punto de las 13:00 horas.



Señaló que el Gobierno Federal responde a intereses de organizaciones ambientalistas que solicitan una ampliación de la veda de pesca para proteger la vaquita marina, a cambio de erradicar la pesca.



En San Felipe los pescadores no capturan vaquita marina y se requiere modificar la NORMA 02 para actualizar el arte de pesca.



“Nosotros no somos los asesinos”, dijo.



La pesca de totoaba, alevines de la UABC y tortuga, explicó, se quedan atoradas en los chinchorros que las grandes embarcaciones que aplican el arte de pesca por arrastre, donde se atoran incluso curvinas de 4 centímetros.



También reconoció que al padrón de compensación por la veda de pesca quedaron excluidos 150 pescadores y que no se calculó el consumo e ingesta familiar.