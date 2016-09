No se deben estigmatizar a migrantes: DSPM

MEXICALI, Baja California(GH)

Son pocas las detenciones que se han hecho a migrantes en Mexicali por cometer algún ilícito, por lo que no se debe de estigmatizar a este sector, opinó el director de Seguridad Pública Municipal.



Alejandro Monreal Noriega señaló que el tema era difícil al no existir los albergues necesarios para atender a estas personas.



Tras ser cuestionado sobre el índice delictivo que produce este sector, dijo que las detenciones de migrantes han sido pocas en lo que va del año, la mayoría por robos simples.



No se debe estigmatizar al migrante, agregó, son gente buena que tiene necesidades y busca sobrevivir.



El jefe policiaco aseguró que el 95% de las 20 mil personas que han sido deportadas por Mexicali durante este año no son ex convictos.



“Es un porcentaje mínimo de gente que tuvo delitos graves en Estados Unidos y que está aquí en México”, expresó.



Una gran mayoría decide quedarse en Mexicali porque tiene como objetivo volver a cruzar hacia los Estados Unidos y mientras eso ocurre, la corporación trata de evitar que deambulen por las calles de la ciudad.



Añadió que también se busca prevenir que los migrantes sean presas de la delincuencia o que caigan en conductas delictivas, por lo que se debe de estar al pendiente.