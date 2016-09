Bobby Kimball con la misma energía

MEXICALI, Baja California(GH)

Bobby Kimball, quien fuera integrante de la banda Toto compartió especiales momentos con seguidores y con los medios en esta ciudad ayer.Actualmente, el ex vocalista radica en Los Ángeles, California, y viajó a Mexicali para promover su concierto del próximo 22 de octubre en esta ciudad.El cantante de 61 años es enérgico, bromista y dispuesto a complacer al público.Feliz de estar en contacto con la gente de la región, argumentó que seguramente pasarán una velada agradable junto a él en octubre.Además, adelantó que estrenará material discográfico como solista en el mes de noviembre, mientras tanto invitó a los cachanillas a que lo acompañen a cantar todos sus éxitos. Después de dar a conocer los temas “Rossana”, “Hold the line” o “África” en la agrupación, Kimball gozó de una buena temporada junto al grupo ganador de múltiples premios Billboard.Entre bromas, Kimball respondió por quien votará en las elecciones en Estados Unidos, a lo que comentó que seguramente no será por Donald Trump, los asistentes a la rueda comenzaron a reír junto con él.El cantante platicó sobre el significado del grupo Toto, este nombre se origina por el cuento de “El Mago de Oz”, donde hay una mascota del mismo nombre, ahora, en su etapa de solista incluirá una frase alusiva recordando sus orígenes en la banda de rock.El cantante dijo sentirse contento de estar en Mexicali y prometió una buena noche de rock, además de diversión donde seguramente él también la pasaría bien.La firma de algunos formatos de música no se hizo esperar, llegaron discos de vinilo y CD, él amablemente accedió a firmarlos.El cantante dejó una guitarra firmada en PERIÓDICO LA CRÓNICA, espere pronto los detalles para saber cómo ganarse este regalo del músico, las bases estarán saliendo en la versión impresa y en la página de Internet.Si usted desea saber más del evento, favor de buscar a través de redes sociales sobre el show de Bobby Kimball en su perfil, en Facebook o en el evento oficial.•• Concierto: Bobby Kimball.•• Fecha: 22 de octubre.•• Lugar: Palenque del Centro de Ferias y Exposiciones.•• Hora: 21:00.•• Boletos en taquilla.•• Costo de los boletos: 500 pesos ( 25 pesos en cargo a seguro del mismo).•• Toto es una banda procedente de Estados Unidos, Bobby Kimball fue su vocalista durante su primera temporada de éxitos.•• Las canciones “Hold The Line” y “Rossana” son las más famosas en el tiempo que perteneció al grupo, otra de ellas es “Africa”.•• Fue una de las bandas más sonadas en las listas Billboard en los ochenta.