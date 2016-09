Retrasan por los africanos permisos a EU

MEXICALI, Baja California(GH)

Al menos desdea Estados Unidos en la Garita Este de Mexicali.Los usuarios han sido canalizados a la Garita Centro, donde apara tramitar su permiso de internación I-94.Adriana Villar Ramírez, una de las solicitantes del permiso, había acudido a la Garita Este, pero ahí, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le dijo que estaba cerrado.Ya en la Garita Centro, la mujer originaria de Guanajuato, dijo haber esperado por más de 4 horas para obtener el permiso y acudir al sepulcro de un primo suyo en el Condado de San Diego.“Interminable, cansado, traigo a mi mamá de 79 años y le decía al de Migración que si había línea especial para la tercera edad y me dijo que no, que tenía que esperarme igual que todos”, respondió sobre cómo le ha ido en su espera.En pequeños grupos entran a las oficinas de MigraciónFuentes de la misma CBP señalaron que debido a la carga de trabajo para procesar a los grupos de migrantes haitianos y africanos, es que se tiene limitado el servicio de expedición de permisos I-94.La totalidad de usuarios del puerto fronterizo es canalizada a la Garita Centro, donde también se encuentra un grupo de entre 15 a 20 haitianos y africanos que buscan asilo en los Estados Unidos.Esta tardanza en la expedición de permisosa celebrarse el próximo 16 de septiembre.John Campos, vocero de CBP en Calexico, señaló que la corporación está haciendo ajustes en el personal de operaciones en los puertos de entrada o Garitas, para atender a los migrantes que arribaron desde la semana pasada.Algunos de los agentes, según fuentes de la CBP, fueron reasignados para la atención de los migrantes haitianos y africanos, dejando con menos personal al área de expedición de permisos I-94.Al grupo de migrantes haitianos y africanos que desde la semana pasada se encuentran en los puertos de entrada en San Ysidro y Calexico, sólo podrán otorgarles estatus de asilado o refugiado si es que son perseguidos.Joanne Ferreira, vocera de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señaló que serán ellos quienes determinen si cumplen con estos requisitos.La CBP se encargará de su procesamiento en los puertos de entrada y quienes no cumplan los requisitos serán procesados por Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuya vocera, Lauren Mack, dijo verse imposibilitada para dar información de sus casos.A los migrantes que buscan estatus de refugiado o asiladopor razones de raza, religión, nacionalidad, y/o por pertenecer a un cierto grupo social u opinión política.De acuerdo a las leyes migratorias estadounidenses, los migrantes pueden pedir su admisión en los puertos de entrada, ser procesados por CBP, quien valorará la posibilidad de ser candidato a asilo o refugio.Si es elegible para asilo se le permitirá permanecer en los Estados Unidos y deberá presentar el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción, en un plazo de un año a partir de la fecha de su llegada a los Estados Unidos sin necesidad de pagar una tarifa.