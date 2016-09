Descarta Burrola el asilo político

MEXICALI, Baja California(GH)

Es improcedente otorgar un asilo político o visa humanitaria a los migrantes extranjeros varados en Mexicali por improcedencia legal, informó Carlos Roberto Burrola.



El representante de Emigraciones Burrola precisó que un asilo político se otorga cuando hay una persecución contra la persona o existe un temor por su vida.



Las causas pueden ser por persecución de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a un grupo perseguido en su país de origen, supuestos que aparentemente no cumplen los migrantes varados en Mexicali.



“Muchos quizá no tengan documentos de identidad o documentos que demuestren la persecución, evaluaciones psicológicas de traumas o recortes de prensa o fotos que demuestren que han sido envueltos en persecución, porque por pura declaración, no es procedente”, explicó.



En el caso de la visa humanitaria, dijo, es improcedente porque los criterios son por razones de humanidad para que un extranjero vaya a ver un familiar convaleciente, por razón de salud o acudir a un funeral de un familiar.