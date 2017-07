Emiten recomendaciones para evitar incendios

(GH)

Con el fin de prevenir incendios que pongan en riesgo el patrimonio y la vida de las personas durante la temporada de verano en la ciudad, la Dirección de Bomberos emite una serie de recomendaciones para que la población las tome en cuenta y con ello se puedan evitar siniestros lamentables.



El Director de Bomberos Gabriel Gómez Ruiz informó que, en esta temporada es muy importante prevenir para evitar incendios en el hogar revisando periódicamente las instalaciones eléctricas, asegurándose que estén aterrizadas a tierra y que mantenga sus electrodomésticos en buen estado.



Gómez Ruiz expresó que también es de suma importancia mantener los tanques de gas a la sombra y en área ventilada cuando detecte alguna fuga no encienda ninguna luz ni nada que provoque alguna chispa ventile inmediatamente y revise su tanque que esté cerrado debidamente



El titular de Bomberos destacó la importancia de evitar la acumulación de basura, sobre todo objetos de vidrio como envases o botellas, ya que con el reflejo del sol pueden convertirse en fuentes de calor que generen flama.



También es importante evitar la quema de basura ya que produce contaminación y puede provocar algún incendio mayor.



Otra de las indicaciones que la población debe tomar muy en cuenta para el caso de los terrenos con exceso de maleza, es evitar que los niños enciendan cerillos o fuegos artificiales dentro de estas áreas propensas al fuego.



Expresó también que si las personas van a salir de viaje desconecten todos sus aparatos electrodomésticos y no arriesguen sus bienes.



Finalmente recomendó a la población comunicarse al 911 cuando detecte algún incendio y no tratar de apagar ningún incendio, ya que su intervención sin las medidas de protección adecuadas ponen en peligro su vida.