Comparten secretos de la danza clásica

MEXICALI, Baja California(GH)

Repertorio, técnicas, disciplina y experiencias compartidas fue lo que se vivió el fin de semana en elLas clases magistrales corrieron a cargo de los maestros Alma Rosa Cota y Ares Perezmurphy, ambos ex integrantes de la Compañía Nacional de Danza, reconocidos por su trabajo no sólo en México si no en varios puntos del mundo.Los alumnos compartieron con ellos durante una semana intensas clases y preparación física, pero además recibieron sus consejos de basta sabiduría.Guillermo Bedolla, quien organizó este encuentro y quien también impartió taller, platicó a este periódico su inquietud por presentar un avance para parte de la comunidad que se involucra en el Ballet, ya que asegura, se necesita hacer más por perfeccionar la danza.“Es una necesidad muy grande en Mexicali, traer a maestros de esta talla es una manera mas cercana que tenemos de ver el ballet real, tenemos una idea de la danza, sabemos que es una disciplina y que hay una técnica, pero creo que debemos pensar en la profesionalización de la danza como tal.Estudiantes aprendieron evoluciones de alta dificultad.No existe un método, no hay una formación que vaya ligada al profesionalismo, todo esto que hacemos da una idea diferente de cómo es el nivel o como es la técnica de ejecución”, compartió el maestro Bedolla, quien además es sicólogo de profesión con maestría en la Facultad de Artes.“Es importante para nosotros como bailarine profesionales, enseñarles a los muchachos la disciplina, el amor a la danza, el venir aquí y ver sus caritas de emoción, de nervios, cualquier cosa que les haya quedado en su mente yo me quedo feliz, fue una semana de mucha gratificación”, Alma Rosa Cota.“Ha sido una grata experiencia, es reconfortante ver esta hambre en los bailarines, el ansia por aprender fue evidente, tenemos que seguir perfeccionandonos y seguir aprendiendo, “Tenemos que hacer que ellos tengan otros maestros y otra visión”, explicó a su vez Ares Perezmurphy, “y que aprendan que hay otras maneras y que sepan que cada maestro tiene su metodo”.Alma Rosa Cota estuvo desde joven en un intercambio cultural en Rusia, compartió con los jovencitos sus vivencias y lo que se podía lograr con la disciplina.Sus años han transcurrido en presentaciones alrededor del mundo y como primer solista en la Compañía Nacional de Danza y participaciones en el Concurso de Varna en Bulgaria, actualmente dirige el Ballet Clásico de Yucatán.Ares Perezmurphy, Alma Rosa Cota y Guillermo Bedolla.Ares Perezmurphy, formó parte de el San Francisco Ballet como solista, donde realizó diversas presentaciones por Estados Unidos.Además de formar parte de otras compañías en el vecino país, fue integrante de la Compañía Nacional de Danza durante mas de 16 años.