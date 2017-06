Alertan por aumento en las temperaturas

(GH)

El fortalecimiento de un amplio sistema de alta presión favorecerá un un gradual aumento de las temperaturas máximas en Mexicali y el resto de la región.



El Instituto de Meteorología de la UABC indica que la zona Oriente de la entidad, se pronostica viento variable del oeste, condiciones estables con cielo despejado y aumento de las temperaturas.



“Por altas temperaturas en la región de valles y desiertos al Noreste de la entidad, se recomienda tomar las precauciones pertinentes”, indica el reporte del Instituto de Meteorología.



Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la capital del estado se prevé que el lunes 19 de junio se registren temperaturas máximas de 48 grados y mínimas de 27 grados centígrados, con cielo completamente despejado.



Además, en Tijuana se espera para hoy una temperatura máxima de 25 grados y mínimas de 14 grados centígrados, las cuales continuarán elevándose hasta el viernes que se estima sea el día más caluroso de esta semana.



En Sonora



Temperaturas que oscilen en los 45 grados centígrados se esperan para el Centro, Sur y Noroeste de Sonora, al menos durante los siguientes cinco días, informó Gilberto Lagarda Vásquez.



“El pronóstico señala que en todo lo que es esta semana, los valores máximos irán desde los 42 grados centigrados hasta los 45°C para algunos lugares del Estado”, acentuó el especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua en Hermosillo.



Externó que los días más cálidos para la entidad son miércoles y jueves, con un pequeño descenso en las temperaturas el viernes, para luego volver a elevarse los días sábado y domingo.



¡Cuídese del calor!



-No se exponga por periodos prolongados a los rayos solares.

-Use ropa de colores claros.

-Beba muchos líquidos (no bebidas alcohólicas).

-Tenga especial cuidado con los niños.