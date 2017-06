Falta definir recursos para Sistema Estatal Anticorrupción

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin definir presupuesto y con necesidad de entrar en vigor hasta el 2018, es como se aprobará el dictamen para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción en la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales.



El diputado presidente de la comisión, Andrés de la Rosa Anata confirmó que el dictamen se aprueba el hoy, la próxima semana en el pleno y antes del 18 de julio el resto de las leyes secundarias o complementarias.



Destacó que aún no hay cálculo del recurso que necesitará la aplicación del sistema, así como la creación de una sala unitaria para que opere el magistrado anticorrupción.



Un sistema ciudadano



El sistema tiene que crear al Comité Coordinador Ciudadano y al Comité de Participación Ciudadana, ambos tendrán mayoría de representación ciudadana.



El Comité Coordinador se integrará por 11 funcionarios públicos y 11 ciudadanos, y será presidido por un ciudadano.



La función principal será emitir las directrices, bases y recomendaciones a las entidades públicas estatales y municipales.



En caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad, y entre las autoridades que lo integrarán estarán los cinco síndicos municipales, el instituto de transparencia, la auditoria superior del estado, un consejero de la judicatura del poder judicial, contraloría del ejecutivo, entre otros.



El Comité de Participación se integrará por 15 ciudadanos, no hay funcionarios y quien presida será tendrá voto de calidad en caso de empate.



Facultad vinculatoria



El Comité Coordinador tendrá efecto vinculatorio con las autoridades y no solo de recomendaciones como en el Sistema Nacional Anticorrupción.



El diputado explicó que el dictamen determina que las directrices del comité coordinador deberán ser acatadas por los funcionarios públicos y quienes no cumplan, podrán ser sujetos a un procedimiento de sanción.



Los nombramientos



Para nombrar al fiscal anticorrupción, magistrado, auditor superior o cualquier otro integrante de órganos autónomos, se emitirá primero una convocatoria pública abierta a todos los ciudadanos.



Se formará una Comisión Especial encargada de las comparecencias y evaluaciones de los registrados.



La comisión será integrada por 3 diputados y 4 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana.



La votación de la terna final será por mayoría calificada en el pleno legislativo.



Destaca que el Sistema Estatal Anticorrupción aún no define que procede cuando ningún perfil consigue votación por mayoría calificada dos terceras partes de los diputados.



“Esos detalles vendrán en las leyes secundarias, precisó De la Rosa Anaya.



Injerencia municipal



El Sistema Estatal contempla que los órganos tengan inherencia en las esferas estatales y municipales, así como el resto de poderes en el Estado.



El presidente de la comisión de gobernación explicó que cuando la auditoria superior que actualmente es el órgano de fiscalización detecte presuntos actos de corrupción, podrá presentar denuncias o realizar una investigación sin necesidad de esperar una queja o denuncia.



Los órganos pueden actuar e investigar y denunciar ante a la autoridad competente como la fiscalía anticorrupción y no requiere de trámite previo porque el dictamen contempla las facultades para actuar.



Además las determinaciones del comité coordinador tendrán atribuciones vinculatorios.



De aprobarse el dictamen de manera integral, Baja California presentaría un modelo de vanguardia, primero en el país y que podría ser replicado en otras entidades, explicó el diputado.



Detalló que no hay riesgo de inconstitucionalidad al reforzar el organismo con ciudadanos porque no contraviene ninguna disposición federal.



El recurso de amparo contra las decisiones del Sistema Estatal Anticorrupción será factibles para los denunciados.



“El amparo es un recurso jurídico de cualquier ciudadano, si es por delito ante la fiscalía anticorrupción y se traslada al juez correspondiente, el imputado podrá ejercer los recursos jurídicos que desee porque no pueden ser eliminados”, explico De la Rosa Anaya.



En datos



-Hoy miércoles se sesiona a las 13:30 horas la comisión de gobernación para dictaminar la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción.



-Los diputados que votarán el dictamen son: Andrés de la Rosa Anaya, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, José Félix Arango Pérez, Ignacio García Dworak, Luis Moreno Valle, Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández, Raúl Castañeda Pomposo.



-Previamente se hicieron foros en los 5 municipios, se instaló la mesa redactora técnica integrada por ciudadanos y organizaciones, académicas y empresariales en 14 reuniones con la mesa redactora.



-La próxima semana se realizará la sesión extraordinaria de pleno para votar el dictamen por mayoría calificada, la fecha la definirá la Junta de Coordinación Política.



-Al congreso llegaron 4 diferentes iniciativas, se integraron en un dictamen integral y unificado.



-Las iniciativas presentadas fueron de Coparmex, del Poder Ejecutivo, de diputados del PAN y de diputados del PRI.