Sin definir fecha de subsidio de verano para en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

El subsidio para apoyar a las familias por el alto gasto que genera el consumo de energía eléctrica de verano en Mexicali, no ha ingresado a 14 días transcurridos de mayo.



Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que no ha entrado en vigor el subsidio, lo mismo fue informado por Sergio Tamai García, presidente del Frente Cívico Mexicalense.



Históricamente en mayo es cuando inicia el subsidio, sin embargo el Gobierno del Estado y la CFE no han informado fecha de entrada en vigor.



De manera preliminar, personal de CFE informó que en los próximos días se anunciará el subsidio y que entraría en vigor por seis meses, como todos los años.



El Frente Cívico Mexicalense entregó un oficio a la CFE para solicitar la suspensión de cortes al mes de vencimiento, y proponen se amplíe al segundo mes, al igual que en convenios.



El oficio dirigido a Carlos Ernesto Vidal Valenzuela, encargado de la división comercial en Baja California, le fue solicitado que los convenios se realicen con el 10% del adeudo y seis meses de plazo para saldar el resto sin necesidad de presentar un aval.



El principal argumento presentado por Tamai García, son las altas temperaturas que se registran en Mexicali y que en el resto del país, el corte de la electricidad es al bimestre, y solo en Mexicali y San Luis Río Colorado es mensual.



Adelantó el presidente del frente cívico, que realizarán una manifestación frente a la CFE el próximo 17 de mayo para presionar en la aplicación del subsidio y que no se apliquen cortes de luz en verano.