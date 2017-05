"Derramó el vaso" crimen en la Nueva, dicen vecinos

MEXICALI, Baja California(GH)

Para los residentes de la colonia Nueva, el triple homicidio ocurrido en el restaurante Manuet’s, es la gota que derramó el vaso, siendo un indicador de los altos índices de violencia que se viven en Mexicali.



Residentes detallaron que la colonia Nueva ha sufrido por la delincuencia a pesar de ser una zona céntrica y mayormente vigilada, por lo que este atentado revela la severidad de los niveles de inseguridad en el resto de la ciudad.



El ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y residente de la colonia Nueva, José Carlos Vizcarra Lomelí, comentó que han visto la metamorfosis del fraccionamiento.



Ejemplificó a la colonia dentro de esta metamorfosis como una mariposa que se vuelve un gusano, ya que han observado cómo se les están saliendo de control todos los temas que procuran el bienestar de los residentes.



“El atentado ocurrió a escasos metros de donde vive la Procuradora, el Gobernador, el Presidente Municipal y otros ex alcaldes, lo que nos hace pensar, si así estamos aquí, ¿qué no podrá pasar en el resto de la ciudad?”, señaló.



Aseguró que 200 colonos están en pie de lucha y nada los va detener, con el objetivo de exigir a las autoridades que hagan cumplir los reglamentos y la ley.



Por lo que pronto realizarán una reunión pública entre los habitantes de la colonia Nueva.



“El delito donde murieron tres personas fue la gota que derramó el vaso, porque eso viene a comprobar que el desorden de la colonia ocasiona otros problemas”, informó Vizcarra.



“Ya no le vamos a soltar la cola al tigre, todo lo que se ha instalado en los últimos 20 años se ha hecho sin apegarse al reglamento, como permisos, estacionamientos, pues el 90% de los locales no reúnen ese requisito, desde la iglesia al campo”, comentó.



Las calles de la colonia se han vuelto un estacionamiento muy grande, por lo que hidrantes y lugares azules se han ido perdiendo, esta falta de acato a reglamentos, dan pie a que se cometan delitos más graves, informó.



“Una infracción menor, provoca a muy corto plazo las acciones de delitos mayores, la sociedad se degrada y degenera, entonces como vecinos nos vamos a reunir para tratar para ver cómo vamos a reinventar la colonia”, externó.



Calificó como absurdo que tengan que pedirle a la autoridad que haga cumplir la ley, ya que ellos al tomar posesión de cargo declaman: “Juro hacer cumplir las leyes y reglamentos que de ella emanan”.



“¿Cómo puede ser una satisfacción que sólo uno era delincuente, los demás no valen o qué?, ¿Dónde estamos que matan a inocentes y como si no pasara nada?, el dolor que viven los padres es increíble y le pudo pasar a cualquiera”, detalló.



El restaurante Manuet’s, externó, es un negocio respetado que no tuvo la culpa, señalándolo como una víctima de los acontecimientos violentos que se dieron en Mexicali.



Recordó que el Manuet’s es una institución de más de 70 años, a donde todos fueron de pequeños con sus padres a cenar o a comer, no hace mucho tiempo, sin embargo la autoridad definirá qué pasará con el negocio.