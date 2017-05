Van en aumento delincuencia desde los 80s

MEXICALI, Baja California(GH)

Mariana “N”, una residente de la colonia Nueva por más de 50 años, explicó que la delincuencia se viene agravando desde la década de los 80, debido a la migración de personas inmiscuidas en el narcotráfico.



Platicó que cuando era pequeña, la colonia Nueva era un sitio de paz y tranquilidad, las rejas no eran necesarias y no había preocupación por ser víctimas de robos, asaltos y mucho menos disparos.



El ambiente que se vive actualmente les ha robado la poca tranquilidad que aun conservaban, exacerbando las medidas de seguridad, sin embargo el triple homicidio les deja un mal sabor de boca, con la sensación de que no hay un sitio seguro, aseveró.



“En los últimos cinco años ha sido más notorio el cambio, me refiero a mayor inseguridad, ahora, el Manuet’s es histórico, y aun en sus inicios era un tiempo muy tranquilo”, comentó Mariana “N”.



Aseveró que este restaurante siempre ha sido una cantina al aire de un ambiente familiar, donde si acaso hubo algunos pleitos, pero nada de la magnitud de lorecién acontecido.



A partir del asesinato de tres personas, el restaurante Manuet’s fue clausurado y el edificio es resguardado por unidades de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM). José Carlos Vizcarra, ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, dijo que tras este cierre, hubo una disminución en el flujo de gente que acudía por las noches a divertirse en dicho negocio y los aledaños, además de una notoria mayor vigilancia en la zona.



Al caminar por las calles de la colonia Nueva, se ven solitarias, lo cual atribuyó Mariana a que toda la comunidad está consternada por los disparos que mataron a tres e hirieron a tres más.