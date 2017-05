Preocupan nacimientos por cesárea

TIJUANA, Baja California(GH)

Cerca de 50% de los nacimientos que se registran en el Estado son a través de cesáreas, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado.



Esta situación preocupa a algunos sectores de la sociedad, ya que las mujeres pueden ser víctimas de violencia obstétrica.



A nivel estatal, en Baja California durante el año pasado se registraron un total de 50 mil 822 nacimientos en las distintas instituciones de la salud pública.



De estos nacimientos, los datos de las autoridades establecen que 21 mil 230 fueron a través de una cesárea.



La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Melba Olvera Rodríguez, manifestó que este tipo de intervenciones deben tener una razón clínica contundente, porque de lo contrario se incurriría en violencia obstétrica.



“La definición de la violencia obstétrica es aquella que implica acciones y omisiones hacia la salud sexual de la mujer, en su mayoría cometidos por personal del sector público, también se contemplan aquellos procesos que afecten el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres”, detalló.



La práctica de la cesárea sin justificación médica es una de las principales omisiones hacia la salud sexual de la mujer, aunque también se contempla la imposición de una posición no adecuada para el momento de dar a luz y la aplicación de métodos permanentes de planificación familiar sin consentimiento de la paciente.



Olvera Rodríguez indicó que en los últimos dos años aumentaron las quejas sobre violencia obstétrica, triplicando la cifra, al registrar en 2015 tan solo cinco quejas a nivel estatal, mientras que en 2016 se abrieron 15 expedientes al respecto.

Una alternativa saludable



De acuerdo a la Asociación Mexicana de Partería, en México existen 300 mujeres que realizan esta labor, y durante 2016 atendieron 23 mil 650 partos en todo el territorio nacional.



Esta es la labor que ha ejercido Ximena Rojas García desde 2009, luego de recibirse como Enfermera con especialidad en Obstetricia, quien forma parte de las tres parteras que se encuentran disponibles en todo el Estado.



“Todo embarazo de bajo riesgo se puede atender en casa, contrario a lo que creen la mayoría de las personas, somos personas capacitadas, con una carrera o especialidad que les garantiza una adecuada atención”, expresó.



El libre derecho a decidir de que manera va a concluir el embarazo debe ser respetado en las instituciones del sector salud, indicó, e incluso se les debe permitir estar acompañadas por alguien que les genere confianza en este momento tan importante.



Señaló que a pesar de ser recomendable por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) el parto en casa por la vía natural, las parteras no tienen una situación fácil tanto en el Estado como en el Resto del País.



Es un oficio que carece de legislación que les facilite su labor, al no contar el gobierno con un sistema que las avale, destacó, el ejemplo más claro son las complicaciones que tienen algunos padres para obtener el certificado de nacimiento para los menores que nacen en casa.



Compartió que por parte de las parteras, se brinda un trabajo integral previo al alumbramiento, en el cual visitan regularmente a la futura madre para asegurarse que se encuentran en un buen estado de salud.