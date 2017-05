Un hombre de carismo: Maluman

MEXICALI, Baja California(GH)

Una carrera en ascenso es lo que tiene ahora el cantante Maluma, quien con sólo 23 años de edad es el cantante más destacado en su género musical y que goza reconocimiento internacional.



Actualmente Maluma cuenta con dos producciones de estudio “Magia” y “Dirty boy”, los cuales han dado de qué hablar en el mundo de la música y han sido parte del top de las estaciones de radio de un tiempo para acá.



Su nombre artístico proviene de razones meramente familiares, primeras dos letras de los nombres de sus seres queridos forman su apodo: Su mamá se llama Marlli, su papá Luis y su hermana Manuela.



El cantante ha declarado ser un hombre sensible y muy familiar, por ello dice sentir gran admiración por su hermana ya que estudió Filosofía y Sicología, esto también se ve proyectado en sus mensajes de amor que comparte a sus seres queridos en sus redes.



Maluma no estaba destinado completamente a la música, aunque de pequeño le gustaba cantar en fiestas familiares, desde siempre realizó todas las actividades que requieren de destreza fisica, mucho tiempo el deporte fue su prioridad ya que entrenó fútbol durante ocho años.



Fue hasta un día que unos tíos de él junto a su padre lo llevaron a grabar canciones a un estudio de grabación profesional donde él mismo se sorprendió y sus allegados vieron que había “Madera” de artista en el joven.



Su primer sencillo que hizo que despuntara su carrera fue "Obsesión" del disco "Magia" y de donde desprendieron otros temas, conocidos también "Four Babys" y "Perdedor", el resto de la historia se resume con su participación con Shakira en el sonado tema "Chantaje" que le ha dado más auge en la industria musical.



El intérprete cuenta con una carrera prolífica y con reconocimiento por parte de varias generaciones ya que no sólo las adolescentes gustan de su música si no públicos de edades diversas ya que consideran tiene un gran carisma, al menos eso reflejan los comentarios en sus redes sociales.



Recientemente participó como coach en La Voz Kids en México, donde compartió foto con Emmanuel, Mijares y Rosario, la emisión llega a su final este domingo, mismo día donde se presenta en Mexicali y si su equipo resulta ganador, él festejará con ellos.



PARA SABER

El nombre real de Maluma es Juan Luis Londoño Arias

Nació un 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia

Ha sido coach del talent show La Voz en varias versiones y países como Colombia y México Su cuenta de Instagram es tan popular que acumula más de 24 millones de seguidores.



AL DETALLE

Maluma

Fecha: Domingo 14 de marzo

Lugar: Centro de Ferias y Exposiciones

Hora: 20:00

Boletos en taquilla