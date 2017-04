Aumenta 20% atención por alcohol en Semana Santa

MEXICALI, Baja California(GH)

Las atenciones por el consumo de alcohol se disparan un 20% en el Sector Salud, mencionó el coordinador de Planeación e Imagen Institucional del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).



Mario Alberto Calvillo Castro informó que en los días de asueto hay una mayor incidencia de consumo de alcohol y algunos otros enervantes, que disparan las atenciones.



Estas sustancias cambian y afectan el actuar de una persona, la mayoría lo hace con el fin de relajarse, para eso se recomienda el consumo moderado y no asociarlo a cuestiones que impliquen riesgos para sí mismos y para otros, apuntó.



“Los efectos que tiene el alcohol van desde desinhibición, pérdida de control, sobre todo una descoordinación motora entre otras, que pueden ser más intensas según el estado emocional que tengan las personas”, declaró el funcionario del IMSS.



Cuando existe un abuso excesivo del consumo de bebidas alcohólicas que desencadenen la pérdida de conocimiento, y en casos extremos un coma etílico, es decir una sobredosis de alcohol que puede terminar en muerte.



“Varía muchísimo qué tanto debe consumir una persona para caer en un coma etílico, desde el tamaño, el género, la tolerancia, cada quien conoce el umbral que tiene para consumir sin problemas”, mencionó Calvillo.



En la Semana Santa aumenta la llegada a los hospitales de casos derivados de las causas secundarias del consumo de bebidas embriagantes, sobre todo los accidentes automovilismos, seguido de las intoxicaciones etílicas.



Los accidentes aumentan debido a la pérdida de la capacidad motriz, esas personas al ser canalizadas a las clínicas de emergencia, son diagnosticadas en su mayoría con intoxicación etílica no grave.



“En estos días el equipo médico está muy a la expectativa de la llegada de personas que sufrieron un accidente por el alcohol, incluso días después, ya sea que vengan con molestias en el cuello y heridas no graves”, declaró.



Insistió en implementar la estrategia del conductor designado, pues en muchas ocasiones la misma familia que no venía embriagada, padece los accidentes del conductor intoxicado.



“Los casos aumentan bastante esta semana, yo creo que hasta un 20%, la mayoría relacionados al consumo del alcohol, además también llegan por heridas de violencia causadas por el consumo”, agregó.