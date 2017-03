Analiza TSJE de BC recurso por eliminación de fuero

MEXICALI, Baja California(GH)

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) analizarán interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir la eliminación del fuero.



El presidente del TSJE, Jorge Armando Vázquez, señaló que no se ha discutido en el pleno del Tribunal el retiro del fuero en Baja California.



Puntualizó que se acaba de recibir el dictamen y se está analizando para tocarlo con el resto de los magistrados.



Insistió en que para cualquier decisión se debe de hablar con el pleno del Tribunal, reiterando que primero debe hacerse un análisis y ver si realmente los puede poner en una situación contraria a la función que realizan.



Los 17 magistrados tienen que reunirse y ver si esa situación puede perjudicarlos o no, en lo referente a la función jurisdiccional, explicó.



El fuero tiene como objetivo proteger la función, no a la persona, comentó, y en este caso se debe revisar este aspecto para someterlo a consideración del pleno.



Aunque dijo que no creía que se fuera a interponer un recurso ante la SCJN, indicó que tienen un plazo de 30 días para controvertir la eliminación del fuero tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.



“En lo personal, yo no tengo ningún problema, nunca se ha ocupado y mientras uno esté realizando la función correctamente seguro que nadie debe apartarse de su función”, expresó.