Atesoran el Mexicali del ayer

los cuestionados atesoran los recuerdos por la paz que imperaba en medio del desierto.son recuerdo que compartió Xavier Valle, a sus 69 años de edad, precisando que llegó a sus cinco años a tierras cachanillas.“Nuestros padres nos mandaban a traer las cáscaras de la malta para dárselas a las gallinas y pichones, casi todos en la colonia Nueva tenían pichoneras, porque se los vendían a los chinos o se las cambiaban por pescado”, declaró el señor Valle.“Cuando llegábamos los niños jugábamos en la malta a las luchas, a echar clavados, los trabajadores de la maltera se divertían porque parecíamos hombres de lodo”, precisó con cierta melancolía.Como dato curioso señaló que la primera computadora de Mexicali se trajo a principios de los 60s, la instalaron en la Comandancia, en la calle “A”, le hicieron una sala grande con refrigeración, detallando que toda la gente iba a verla.El boleador Lucio Ramírez, comentó que Mexicali llegaba hasta la Justo Sierra, él siempre vivió en la colonia Primero de Diciembre, recordó que todos los domingos hacían eventos en el Centro Histórico, donde acudían los jóvenes para pasar el rato.“Pasando el Río Nuevo estaba la zona rosa, por eso en el Centro se podía caminar, era muy familiar, había muchos centros de baile como el ‘Waykiki’”, detalló el ciudadano Ramírez.En ese entonces no existía refrigeración, sólo algunos tenían abanicos, incluso algunos dormían en los techos de las casas, declaró que lo más valioso de Mexicali era la seguridad, pero se perdió con el transcurso de los años.Miguel Martínez llegó de la sierra de Toluca a los ocho años, para trabajar en la pizca del algodón, platicó que lo más valioso que hay en Mexicali es el apoyo entre toda la comunidad, aunque los tiempos han cambiado.“En ese entonces jugábamos canicas, trompo, al yoyo, se congregaba toda la chamacada en la maltera para jugar”, externó el bolero del Centro Histórico.“Nos refrescábamos con el viento que nos mandaba nuestro padre Dios,muchos murieron por deshidratación, por eso nos aventábamos galones de agua de los arroyos de los tiraderos, llovía y nos mojábamos con el agua de los charquitos”, confió Miguel.Dijo que en ese entonces no había hospitales, por lo que las madres hacían medicinas caseras con plantas como las cachanillas y manzanilla, según el dolor es lo que buscaban.La señora Olga López, comentó que antes todo era más bonito, sólo se ha perdido por la delincuencia, ella llegó a Mexicali en 1957 a sus 17 años, de Guaymas Sonora, se dedicó a trabajar en casas.“En aquel tiempo había bailes como la alberca agua azul, yo a Mexicali lo quiero mucho, que aunque nací en Chiapas yo me siento de esta hermosa ciudad”, declaró López a sus 79 años.El gobernador Francisco Vega de Lamadrid señaló que Mexicali es muy joven y ha crecido de forma acelerada, recordó que cuando llegó a Baja California tenía siete años y prevalecía la seguridad, pues vivía con las rejas y puertas de la casa abiertas.Comentó que Mexicali le dio la oportunidad de introducirse en la política, pues fueron personajes de la capital quienes lo catapultaron en su trayectoría como funcionario público.Las casas eran construidas de madera y adobe para que fueran frescas.Luis Manuel Chong San, coordinador cultural de la Asociación China y la sociedad de historia del centenario de Mexicali, narró la trascendencia de quienes llegaron primero a la tierra cachanilla, los chinos.Comentó que los chinos fueron traídos al Desierto del Colorado, en 1912 por la Colorado River Land, después en la zona del Río Nuevo empezaron a asentarse personas de diferentes estados de la República.Empezaron a hacer comercio ayudados por chinos de San Francisco, siendo una ciudad prospera para dicha comunidad que actualmente se calcula que hay más de 3 mil en la ciudad, declaró Chong.Uno de los sucesos que marcaron a la comunidad china fue el incendio de la chinesca en 1923, donde fallecieron aproximadamente 30 orientales, el fuego nació en una sala de cine, quemando gran parte de la manzana ocho, precisó.Comentó que a lo largo de los años la convivencia entre mexicanos y chinos ha ido evolucionando, pues los mexicanos empezaron a hacerles una especie de bullying, pero hoy en día, las culturas se han entremezclando, mejorando la relación.Para Chong lo que más le gusta de vivir en Mexicali es el espíritu festivo de la ciudad, sobre todo el Grito, los festejos de los ejidos, la Agro Baja y la Feria del dátil, concluyó.