Le pone humor al amor de pareja

MEXICALI, Baja California(GH)

Teo González es un romántico total, hombre de familia y fiel consentidor de su esposa, a quien la consiente siendo un hombre contento y ameno, su cariño favorito es cantarle al oído.



34 años de trayectoria artística no representan un trabajo para Teo González ya que representa un placer realizarlo, actitud que refleja en todos sus ámbitos, asegura el comediante que recientemente visitó la ciudad.



El día del amor y la amistad para Teo evoca reflexión pero sobre todo acerca de lo que representa el amor en sí, aplica en toda forma su estilo de vida y religión.



“La palabra amor significa Dios, para mi eso es, lo dice San Pablo los Corintios en el capítulo trece: Lo mayor de todo es el amor”, compartió conmovido “El comediante de la cola de caballo”.



Para mantener un matrimonio de treinta años con su esposa Lupita se ha requerido de paciencia y comprensión comparte el cómico, hay que hacer equipo a la hora de convivir en familia todo funcione de maravilla.



Teo González es muy romántico y cada que puede le canta canciones a su esposa, para que todo fluya él debe estar siempre contento y decirle palabras bonitas a su mujer.



El día a día es importante compartió Teo a los lectores, aunque crea que el día del amor es mas cuestión comercial si trata de celebrar con Lupita al regreso de sus giras, aprovechan para divertirse e ir a cenar, cantar juntos.



“A una mujer hay que hacerla reír, ella va a estar mas feliz que nunca, por eso yo le recomiendo a las mujeres que no busquen a un hombre con dinero busquen a uno que las haga reír”, aseguró el comediante sobre “la clave” para enamorar.



El día del amor se hizo para amar, aunque el amor por si mismo se celebra todo el año asegura, que como última lección comprarte a los lectores, “el amor no es egoísta ni convenenciero”, así que él reparte amor a su pareja y a sus hijos aunque ya son grandes también son “apapachados”.