Esperan cielos nublados y posibilidad de lluvia

La Unidad Municipal de Protección Civil del 22 Ayuntamiento de Mexicali, informa a los mexicalenses que de acuerdo al pronóstico meteorológico, se esperan temperaturas promedio de 26 ° C y cielos parcialmente nublados.



Rene Salvador Rosado, detalló que el miércoles habrá cielos soleados y mayormente despejados con una temperatura máxima de 24 °C y mínima de 12° C.



El pronóstico indica que la mañana del jueves estará parcialmente soleado con una temperatura máxima de 26 °C y por la tarde noche prevalecerá cielo nublado con una temperatura mínima de 13 ° C.



El funcionario indicó que a partir del viernes incrementa la probabilidad de lluvias ligeras por lo que recomendó a la población tomar medidas pertinentes ante este pronóstico.



Mencionó que se espera que la temperatura durante el viernes día no supere los 21 °C y por la noche descienda a 11 °C. Para el fin de semana continuará la probabilidad de lluvias y cielos mayormente nublados.