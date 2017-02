Inicia violencia con empujones a manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Cuando la hora de oficina comenzó y cerca de 150 trabajadores esperaban poder ingresar a Palacio Municipal, las vallas metálicas con docenas de policías comenzaron a empujar a los manifestantes.



De inmediato comenzaron los forcejeos, golpes a puñetazos entre manifestantes y policías, forcejeos, jaloneos y algunos escupitajos, así como arrojar agua.



Los policías de inmediato comenzaron a detener a los principales voceros, asesores y cabecillas del movimiento como Filiberto Sánchez, Benjamín Zavala y Lupita Mora.



Algunos con violencia los sometieron en el piso, como a Santa Cecilia Hernández, quien fue sujetada por seis policías mientras estaba colocada boca arriba en la explanada de concreto.



Por cerca de una hora hubo dos enfrentamientos violentos y gritos constantes, algunas mujeres lloraban la detención de sus familiares y otras emitieron alaridos de desesperación e impotencia.



Al interior de Palacio Municipal estuvieron esposados los manifestantes y presentaron una primera declaración ante Derechos Humanos, después fueron trasladados a la Comandancia en una camioneta, la cual fue golpeada por los manifestantes para impedir que saliera, sin conseguir resultado.



Gritos en comandancia



Los manifestantes voceros y líderes del movimiento que fueron detenidos solicitaron la presencia de abogados, ya que al principio los acusaban de sabotaje.



Además informaron la presencia del abogado Daniel Bernal en representación de la parte quejosa que es el Ayuntamiento.



“Libertad, Libertad”, “Presos políticos” y “Fuera Sánchez” fueron los gritos emitidos al interior de la Comandancia de la Policía Municipal quienes se manifestaron para solicitar la liberación de los catorce detenidos.



Con gritos a ronco pecho de varias mujeres, encaraban rostro a rostro a los policías que custodiaban los accesos.



Un hombre de la tercera edad lloró al momento de que gritaban “libertad” al decir que reconocía el valor del pueblo por levantarse y expresarse.



Por la noche, fueron liberados los trece manifestantes restantes.



Los liberan



Las trece personas que permanecían detenidas desde la mañana de ayer, fueron dejadas en libertad por la tarde, siendo recibidos por sus compañeros a las afueras de la Procuraduría General de Justicia del Estado Zona Poniente.



En la defensa de los manifestantes estuvieron los abogados Juan José Castro Crespo, Cuauhtémoc Castilla, Adolfo Orozco, Víctor Medina y Fernando Rosales.



Cerca de las 18:20 horas fue que se anunció por los abogados defensores que estas personas se encontrarían en libertad en poco tiempo, siendo el primero de éstos el de nombre Ignacio Gastélum.



“Yo lo único que estaba haciendo era defender a mi hija que se encontraba en el lugar, y luego el compañero Filiberto que estaba en el suelo, es todo lo que pasó, no sé quién dio la orden pero fue un error”, externó al salir.



A las afueras decenas de compañeros se encontraban vitoreando al unísono “No están solos, no están solos”, junto a palmadas y gritos de ovación celebrando la salida de cada uno de estos detenidos.



Le siguieron Jorge Benítez, Jorge Brambila, José Guadalupe Montoya, Santa Cecilia Hernández, Benjamín Gutiérrez, Mario Sotelo, Benjamín Zavala, Jorge Hugo Bravo, Arturo Ramírez, Francisco Pérez.



Lupita Mora fue quien salió entre lágrimas y fue recibida por su madre, entregándose en un abrazo ante los aplausos de los manifestantes, quien fue llevada fuera y recibida con alegría por sus compañeros.



Finalmente Filiberto Sánchez fue la última persona que salió, sosteniendo los brazos en alto y gritando que a pesar de lo que sucedió no se detendrán, ya que tenían conocimiento que podría llegarse a dar.



“Seguimos con los plantones y con la lucha, ya que es algo justo, hay miedo pero tengo más miedo en ver cómo sufren mis hijos y nietos en un futuro, si no cambiamos este sistema que hay”, exclamó.



Se informó por los abogados que la libertad de estas personas se dio al no tratarse de un delito grave por el que fueron remitidos los manifestantes, razón por la cual se dio la libertad.



Fernando Rosales, abogado de los manifestantes, comentó que a pesar de eso quedarán sujetos a una investigación, remitiéndose a una agencia especializada que se encargará de deslindar responsabilidades en caso de que hubiese.