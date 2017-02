Quieren volver a casarse tras 41años de matrimonio

MEXICALI, Baja California(GH)

Ni la diferencia de edades, ni los 41 años de convivencia han sido obstáculos para mantener viva la chispa entre Oralia Reyes Carrasco y Luis Herrero Hernández, quienes están deseosos de refrendar su amor con otra boda.



En 1976 él la vio en una de las antiguas calles de Mexicali, su rubia cabellera y sus torneadas piernas lo flecharon, pero fue su corazón lo que lo ha mantenido cautivo por 41 años, relató Luis Herrero a sus 84 años.



Ella soñaba a sus 25 años encontrar a un hombre que fuera hogareño, que no tomara, no fumara, trabajador y de buen corazón, cuando se dio cuenta que cumplió con el perfil, supo que pasaría toda su vida a su lado.



“A los cinco meses nos casamos, yo era dibujante en el Gobierno del Estado, ella vivía con su hermana, yo tenía 45 años, nos llevamos 20 de diferencia pero eso no nos importó”, expresó Luis.



“Cuando me di cuenta que era un buen hijo, vi que sería un buen esposo, y me dije: ‘De aquí soy’, sí hubo alguna discusión con mi familia porque me llevaba 20 años, pero tuvieron que aceptar que es lo que yo quería”, aclaró.



A través de los años se han presentado momentos difíciles, sin embargo con calma, empatía y respeto han logrado superar cada obstáculo, siendo normales las diferencias, explicó don Luis.



Actualmente tienen seis hijos y a todo sitio que acuden van acompañados de la mano, ya sea a los viajes, desayunos o ejercicios, expresó Oralia, quien actualmente tiene 65 años de edad.



Fue un 28 de febrero que se casaron por la iglesia, rápidamente tuvieron hijos, hoy en día quieren casarse de nuevo para renovar sus votos ante Dios, declaró doña Oralia.



Comentaron que los puntos claves para que el amor sobreviva toda una vida, son el amor, el cuidado, tolerancia y valorarse el uno al otro, pues tener un compañero en la vejez es una gran felicidad.



La pareja celebrará el Día del San Valentín con un ameno desayuno en algún restaurante y para su aniversario los llevarán a una misa y una cena con toda la descendencia producto de su amor.



Es bueno saber



En tiempos modernos son más raros este tipo de relaciones, pues según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), por cada cien enlaces matrimoniales, se registran 21 divorcios.



Así también, de cada cien personas de 12 años en adelante, ocho están divorciadas, precisando que en 24 de cada 100 divorcios, el matrimonio no superó los cinco años, el mes predilecto para llevarlos a cabo es junio.