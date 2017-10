Impulsa CCE reforma policíal en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California presentará una propuesta de reforma policial en el Estado que busca la seguridad de los elementos y esperan que esté lista para el 2018.



En evento de toma de protesta a policías municipales, el dirigente empresarial Federico Díaz Gallego comentó que se necesita atacar desde la raíz el problema de la inseguridad en el Estado.



Para esto, la próxima semana propondrán en el Congreso del Estado la nueva Reforma Policial para Baja California, que velará por la protección de los policías.



Indicó que tiene como objetivo proponer las reformas constitucionales y legales que den sustento a una nueva reforma policial en la entidad.



Los ejes principales serían el desarrollo policial desarrollo institucional, control democrático y la seguridad interior.



El de mayor relevancia para el empresariado es el desarrollo policial, explicó, porque es necesario que las leyes protejan a los elementos de las corporaciones.



Se peleará para que se revise el régimen laboral, la seguridad social de los agentes, condiciones de ingreso y permanencia, así como la formación, evaluación, certificación y profesionalización de los agentes.



También se buscará estabilidad, oportunidades y garantías de los elementos, ascensos y promociones, participación social y la creación de un ombudsman.



Afirmó que esta propuesta se socializará y que su puesta en marcha no será fácil, esperando que para mediados del 2018 pueda estar aprobada.



Se tiene que dignificar al cuerpo policíaco, que tengan derechos y prestaciones como cualquier otro funcionario o trabajador, por eso se tiene que formar esta reforma de ley, puntualizó.



Díaz Gallego señaló que no aceptará como respuesta de parte de los municipios de que no existe recurso para llevarla a cabo.



Explicó que el recurso no será solamente de la Federación o el Municipio, porque la sociedad también aportará dinero para poder desarrollarla con sus aportaciones en materia de impuestos.



PROPUESTA ES PERFECTIBLE Y REVISABLE: ALCALDE



El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez dijo que se apoyará esta propuesta, aunque como todo documento, es perfectible y revisable.



Sobre los recursos, dijo que existen desde el ámbito federal y que esperaba que los recortes de la Federación en los presupuestos del próximo año no afectaran a la seguridad pública.



Cambiar la seguridad social del policía implica dar futuro a los agentes, porque es una profesión de alto riesgo y no se sabe si regresarán a casa tras una jornada de trabajo.



“Se tiene que procurar que sepan que su ingreso y su futuro familiar, esté mejor garantizado que lo que hoy está”, expresó.



Por ello, se tendrán que revisar los presupuestos que aprueba el Congreso Estatal a nivel estatal y municipal, para dar mayor certeza al trabajo de los policías.