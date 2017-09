Faltan recursos; sobran las ganas

MEXICALI, Baja California(GH)

Cuando el Sol comienza a bajar y el calor ya es soportable comienzan a llegar uno a uno los alumnos del profe Aurelio Meza a la escuela, la clase esta vez no necesitará cuadernos lápiz o pluma, sino guantes de box, vendas para las manos y sobre todo muchas ganas.A la llegada,Aurelio Meza ya está esperando sentado en un rincón del salón que en lugar de pizarrón cuenta con un espejo donde el enfrentamiento diario de los pequeños boxeadores es contra ellos mismos.Un cuadrilátero viejo y ya gastado por el uso y los años es colocado por los alumnos, quienes se encargan de ajustar cada cuerda y cada esquina previa al inicio del entrenamiento platicando sobre sus actividades en la escuela o el trabajo para los más grandes.Luego del calentamiento los alumnos ya están preparados para vendar sus manos, lo que protegerá sus manos una vez que comiencen a tirar golpes, algunos ya lo hacen solos, pero es el Profe quien venda a los más pequeños. Un vez que el ritual de protección concluye comienzan las clases.Los niños se ayudan entre sí para vendarse las manos.Los guantes son casi del tamaño de su cabeza, pero los golpes del pequeño Alexander de tan sólo 5 años de edad se escuchan hasta la calle, primero un jab luego un golpe recto y culmina con un volado en una secuencia repetitiva que deja exhausto al niño quien se motiva diciendo:Disciplina y constancia es lo que ha definido a los hermanos Rosa y Emiliano Morales de 11 y 9 años respectivamente, quienes llegan desde temprano y ya conocen el procedimiento del entrenamiento, en una esquina los hermanos se colocan las vendas ellos mismos para dar inicio a las indicaciones del profe, “Mucha gente piensa que el box los hace peleoneros, yo creo que es diferente, el niño aprende y se vuelve menos agresivo y más disciplinado, se vuelve un niño más seguro de sí mismo” dijo el Profe Aurelio.Con lo necesario trabaja el gimnasio de box “El Negro”.Una vez que termina la practica con los más pequeños llega el turno de los jóvenes, entre ellos se encuentra Jesús Rodríguez de 14 años quien entrena con el Profe Aurelio desde los 9 años y también lleva una misma motivación: “Quiero llegar con un trofeo o un cinturón a la casa, ser el campeón” dijo Jesús.Hay un ambiente relajado entre los golpes, una motivación que no se siente en cualquier gimnasio de box, un ambiente entre sonrisas y bromas entre los niños, los guantes se rompieron y necesitan más cinta adhesiva, la luz es tenue pero sin duda deja ver que en el lugar hacen falta los recursos materiales pero que están de sobra las ganas de salir delante de varios niños y jóvenes.Al terminar el entrenamiento el protocolo culmina con la plática obligada, la próxima pelea del Canelo, hay emoción entre los niños y niñas quienes emiten sus opiniones sobre la pelea mientras retiran el cuadrilátero para guardarlo en su estante y así culminar un día más de entrenamiento.Disciplina y compañerismo aprenden mientras están en el gimnasio.Son niños de las diversas colonias del Poniente de la ciudad, colonia Cachanilla, Ex Ejido Orizaba, San Miguel, Mayos, etc. Los que acuden a entrenar con el Profe Aurelio Meza, siendo sólo algunos los que pueden aportan la cooperación para la manutención del lugar, motivo por el que hacen falta varios artículos como guantes de box, costales para entrenar, contenedores de agua y más equipo básico por lo que cualquier tipo de ayuda es bien recibida.La escuela se ubica sobre la calle Oaxaca al Poniente de la ciudad en el cruce con la calzada Campesinos en la colonia Ex Ejido Orizaba.Un ambiente relajado, de sonrisas y bromas se vive durante el entrenamiento.y empezar a practicar.