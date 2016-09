Resolución de amparo no obliga a realizar plebiscito: Iribe

MEXICALI, Baja California(GH)

El juicio de amparo favorable a los jóvenes del Frente Estudiantil Mexicalense (FEM) no obliga al Gobierno Municipal a realizar el plebiscito, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Iribe Paniagua.



El funcionario municipal confirmó que el Ayuntamiento fue notificado de la resolución del Juzgado Tercero de Distrito durante la tarde del lunes.



Señaló que el mismo no resuelve el fondo del asunto, que en sí la realización de la consulta ciudadana y conocer si están a favor o en contra del incremento a las tarifas del transporte público.



El Juez solamente ordenó que se convoque al Consejo Municipal de Participación Ciudadana para declarar la procedencia o improcedencia del plebiscito, dijo.



“Sigue intacta la facultad del Consejo para determinar, en base a las actuaciones y los requisitos que establece el reglamento, la procedencia o no”, expresó.



Indicó que el Consejo ha sesionado y actualmente se encuentran en espera de que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregue un convenio donde se validen las firmas recabadas por los solicitantes.



Este convenio de colaboración es necesario ya que las firmas son datos que protege la Ley y debe quedar clarificado que solamente se utilizarán para este procedimiento.



Fue el 15 de agosto cuando se recibió el documento de suscripción de parte de la Junta Local Ejecutiva del INE y al siguiente día fue devuelta, en espera de que el Consejo General del INE avale el convenio.



Hasta la fecha no se ha remitido una contestación, aceptando que se trata de un trámite burocrático largo.



