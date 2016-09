Cabildo aprueba reforma a Reglamento de Participación Ciudadana

MEXICALI, Baja California(GH)

El Cabildo de Mexicali aprobó por unanimidad las reformas al Reglamento Municipal de Participación Ciudadana y Vecinal que otorgan mayores facilidades al ciudadano para desarrollar un plebiscito.



El secretario del Ayuntamiento, Francisco Iribe Paniagua, indicó que la aprobación se dio en la sesión de Cabildo celebrada la tarde del lunes.



La iniciativa de reforma hecha por la regidora Mayra Flores Preciado adaptaba y modernizaba el Reglamento Municipal con la Ley Electoral del Estado.



La adecuación más relevante es la reducción del porcentaje de firmas del listado nominal para poder celebrar cualquier instrumento de participación ciudadana, del 1% al 0.5%.



“Se trata de una figura más depurada y al alcance de la ciudadanía”, expresó el funcionario municipal.



Por su parte, Flores Preciado comentó que se propuso un cambio integral porque desde el 2001 dicho reglamento no sufría modificación alguna.



Se tuvieron que hacer actualizaciones porque se mencionaban términos que ya no estaban vigentes o se hacía alusión a leyes que ya no son aplicables en el Estado.



La iniciativa aprobada permite desarrollar plebiscitos y referéndum a la par de la jornada electoral, posibilitando el aprovechamiento de la estructura de la elección.



Mencionó que se disminuye el porcentaje de firmas requeridas para llevar a cabo uno de estos procedimientos a 0.5% del listado nominal, cuando anteriormente era del 1%.



Más detalles en la edición impresa.