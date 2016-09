Niega EU asilo político a africanos

MEXICALI, Baja California(GH)

que provienen del Continente Africano y América Latina, según el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.En los últimos meses llamó la atención de un grupo de, un número importantepara intentar el trámite de asilo político en esta región.El secretario detalló que han llegado aproximadamente 6 mil personas de diversas nacionalidades en calidad de migrantes a Baja California durante el 2016.Tras la negativa de las autoridades estadounidenses de otorgar asilo político, los extranjeros son deportados a su nación de origen, mencionó el secretario general de Gobierno.El gobernador Francisco Vega de Lamadrid declaró queHay una coordinación con las autoridades dely el, quienes son las autoridades encargadas de atender estos fenómenos migratorios.Han intensificado la estrategia para inhibir el flujo de extranjeros hasta esta frontera, ya que no están logrando su cometido, a través del Inami han llegado a las estaciones migratorias del Sur del País, particularmente a las de Chiapas.“Quienes cruzan la frontera deben saber que no están logrando su cometido y que están siendo rechazados, esto ha inhibido el flujo en un 60% en las últimas tres semanas, en comparación en los últimos tres meses”, compartió el secretario.Primero fueron atendidos enen un procedimiento protocolario donde se recibe la solicitud de asilo político, las cuales argumentó que están siendo rechazadas, sin lograr su objetivo., explicó el servidor público.Mexicalenses han apoyado a los migrantes proporcionándoles comida.Los africanos se ven en Mexicali porque abrieron las oficinas de Calexico para que sean atendidos, precisó que no están llegando directamente a Mexicali, ellos ya estaban en Tijuana.John M. Campos, jefe de Asuntos Públicos de Enlace, emitió un posicionamiento con respecto a la afluencia de haitianos, a lo que concretó que no hay cifras certeras de cuántas personas han recibido.“Tenemos personas de muchas nacionalidades que llegan a los puertos de Calexico y San Ysidro, no tienen los documentos legales requeridos para entrar a Estados Unidos”, adelantó Campos.Señaló que han registrado el aumento del número de haitianos que llegan a Calexico y San Ysidro, por lo que están procesando en una base de datos caso por caso, pero no hay un lapso de tiempo definido para que obtengan una resolución.Las personas que no logren acreditar el peligro que representa volver a su país,, pasando primero por la custodia de Inmigración y Aduanas.