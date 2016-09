Detectan más casos de rickettsia

MEXICALI, Baja California(GH)

En los últimos 17 días se han detectado ocho casos nuevos de rickettsia en Mexicali, por lo que las autoridades de Salud advirtieron de esta problemática, que si bien son menos que en años pasados, el objetivo es que no haya más víctimas.



El secretario general de la Salud, Guillermo Trejo Dozal, mencionó que hay 214 casos estudiados, mientras que los casos confirmados como contagios por la fiebre manchada de las Montañas Rocosas asciende a 35 personas.



De esta cifra se mantiene el número de nueve muertos en lo que va del año, en contraste con las 27 personas que perdieron la batalla contra la rickettsia el año 2015, gran parte de las víctimas son de las zonas de mayor pobreza en la región.



“Esto es lamentable porque aunque el número dista mucho de 27 a 9, lo que queremos es que ya no haya más muertes por rickettsia, no queremos ni un solo caso”, reiteró el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



Para abatir la situación en la que incluso se ha considerado una alerta sanitaria, el Gobernador detalló que siguen buscando recursos, además de exacerbar las políticas de prevención entre los ciudadanos.



“Hemos llevado a cabo fumigaciones en la entidad, por lo que se destinaron 9 millones en equipo para combatir a los vectores con recurso estatal”, explicó el Gobernador en una jornada de salud.



Las fumigaciones son en contra de los vectores que transmiten enfermedades como la rickettsia, dengue, zika y chicungunya, es decir, contra la garrapata y el mosquito aedes aegypti, detalló Vega de Lamadrid.