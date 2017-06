Debe Sistema Estatal Anticorrupción tener presencia ciudadana

MEXICALI, Baja California(GH)

El dictamen delsin partidos políticos y con facultades de vinculación sancionador, argumentaron panelistas.En LA CRÓNICA dialogaron sobre la iniciativa ciudadana Manuel Cárdenas de la Comisión de Organizaciones Juveni les (Cojum), Carlos Arturo Valderrama de Avanza Sin Tranza.Así como Edgardo Si lva Rivera de Célula 686, Fernanda Flores Aguirre del Observatorio Ciudadano (ObserBC) y Guillermo Rivera Millán, abogado de Coparmex.La iniciativa fue presentada el 8 de diciembre del 2016 por la Confederación Patronal de la República Mexicana a la cual se sumaron un total de 11 organismos y asociaciones civiles.Entre los puntos torales que sustentaron, destaca que el sistema debe tener participación ciudadana equitativa en la integración del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Organizador.Los ciudadanos deben tener participación en la elección de los titulares del órgano de control interno, el contralor del Estado y el fiscal anticorrupción.En las leyes secundarias se debe definir los lineamientos de la convocatoria para los perfiles del fiscal, que sea ciudadano y sin vínculos con partidos políticos.Aunque el sistema es estatal y con facultades, persiste el derecho ciudadano del amparo para los señalados y evidenciados por corrupción.También solicitan que las designaciones de los 5 ciudadanos a ternas que será votado por el congreso, así como las entrevistas y comparecencias sean transparentes y video grabadas.Los puntos de vista de los panelistas los puede ver en la transmisión en directo que se realizó por Facebook Live y que se encuentra disponible en la cuenta de lacronicacom.•“El gobernador planteo elegir al fiscal por designación, nosotros proponemos que sea elegido por un árbitro”.•“Los titulares de los órganos no deberán tener participación política, ni del gobierno o haber estado en cargos públicos durante los últimos tres años, para que no tengan cuotas de poder”.•“Si no trabajamos en conjunto no lo llevaremos a la realidad, debemos ser los arquitectos de nuestros propios destinos, combatir la cuna de la corrupción”.•“Los ciudadanos serán un filtro para que los titulares de los órganos no sean parte del sistema”•“Sobran en Baja California personas de perfil honorable que no son de ningún partido político ni son parte del sistema gubernamental”.•“El sistema es como abrir un hoyo donde hay muchas piedras, luego encuentras un poco de tierra y ahí siembras la semilla”.•“Las leyes no se respetan si los ciudadanos no intervenimos, los ciudadanos somos los mandatarios, no hay major vigilante que el ciudadano”.•“La corrupción es el abuso del poder otorgado para el servicio público, el sistema no es el corrupto, los corruptos son los funcionarios, falta una transformación del ser interno, eso es lo más difícil”.•“La corrupción es un sistema, la solución viene de los ciudadanos, no del gobierno”.•“La ley no logrará que el ciudadano sea íntegro”.•“Al ciudadano le cuesta 12 mil pesos al año la corrupción”.•“Es romper un paradigma de que no se puede, el ejemplo arrasa”.•“Las normas y leyes ya existen, lo que falta es coordinación de lo que ya esta funcionando, dar dientes”.•“Debemos propiciar que el ciudadano participe y se involucre”.•“El sistema es como un equipo de fútbol con una buena defensa, portero y medio y todos juntos formando un buen sistema”.•“No hay un capítulo para atender la correlación con los municipios, pero ya hay otras reglamentaciones que regulan, falta definir los parámetros de los municipios”.•El 8 de diciembre del año pasado se presentó la primera iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción por parte de Coparmex.•Un día después se presentó la iniciativa del Gobierno del Estado.•Posteriormente la de diputados del Pan y una más por los diputados del PRI.