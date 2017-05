''En las buenas y en las malas''

MEXICALI, Baja California(GH)

La complicidad es variable, la peligrosidad de cuatro mujeres, es altísima; esto fue constatado por lasen el Teatro del Estado el jueves.Ante dos funciones casi llenas las actrices brindaron su energía y ganas por hacer reír al público, todas, en sintonía y con su personalidad bien definida., fueron quienes encabezaron este inolvidable elenco que mantuvo a la gente riéndose durante toda la hora y media.La elegancia de Andere, la sensualidad de Gralia, lade Mariscal y la faceta cómica de Sorté hicieron el equipo perfecto en el escenario.interpretada por Jacqueline Andere le habla a sus amigas, ya que desde hace un año que falleció su esposo no encuentra consuelo, detalle que después resulta no ser tan cierto y las actrices se reúnen en una peligrosafemenina.El regreso de Margarita Gralia a los escenarios fue parte de lo que agradeció el público, esto después de haber sufrido algunos problemas de salud el año pasado.Gritaron, patalearon, rieron, lloraron y sobre todo develaron muchos secretos que ni ellas mismas imaginaban.Durante hora y media disfrutaron de su propia actuación o al menos eso reflejaron, para después festejar con un pastel a María Sorté, quien esa noche cumplió años, le llevaronel presente y sonrieron entre ellas, ya que no era el mismo tipo de presente que la de la historia, el público festejó con ellas de pie y chiflidos al final de la segunda función.El talento femenino quedó de manifiesto.Teatro del EstadoAlrededor de 1 mil 600 en ambas funcionesHora y media