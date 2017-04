Se enamoran de San Felipe

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el calor del mar, la frescura del aire y la fraternidad familiar, llegan miles de personas a San Felipe.



Como la familia Kalisch, quienes desde hace 20 años no visitaban las cálidas aguas de San Felipe y volvieron a enamorarse del puerto.



"Está bellísimo, nos la hemos pasado bien, el clima, el agua, ya no nos queremos ir", comentó Misrrai.



Desde el martes llegaron y acampan en la playa, y permanecerán hasta el próximo lunes.



Con una amplia casa de campaña, la familia, una bocina con cambias y un asador, la familia se baña en el mar y baila al son de La Santanera.



"Hay que divertirse tranquilos, sin excesos, con la familia y si tomas, no manejes", aconsejó.