Lamenta Alcalde acontecimientos en Palacio Municipal

MEXICALI, Baja California(GH)

“Lamentamos los hechos, lamentamos que se haya intentado bloquear la casa municipal y lamentablemente las circunstancias se salieron de control y los ánimos”, declaró el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez a través de un video transmisión por la red social Facebook.



En el perfil oficial del XXII ayuntamiento, transmitió el presidente municipal quien dijo que debían resguardar la casa de todos los mexicalenses.



“Esperemos que no se repita, que sea el diálogo y comunicación el que siga adelante y juntos podemos tener la posibilidad de salir adelante, Mexicali requiere trabajo de todos, gobierno y sociedad…”



“Hacemos votos para que sea esta la forma en sacar adelante a Mexicali, toda la sociedad requiere a un Mexicali hoy unido, entusiasta y por delante, falta mucho por hacer”, declaró.



En referencia al desalojo de los manifestantes con el uso de la fuerza pública registrados por la mañana, Sánchez Vásquez afirmó que siempre van a privilegiar primero el diálogo.



“Lamentamos los hechos de hoy por la mañana, nunca será del gobierno municipal la tónica pero siempre hay que privilegiar el orden, que permitan seguir adelante, es el orden y trabajo lo que quieren el millón de mexicalenses”, puntualizó.



Además anunció que irán por los grandes deudores del impuesto predial que son los bancos, Infonavit y empresas constructoras.



“Son adeudos generados desde hace años y años que no han pagado y ya empezamos a hacerlo, algunos ya empezaron a pagar, no tendremos mano débil, iremos adelante al cobro”, sentenció.