Pide GSV no afectar a ciudadanía con bloqueo

El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez pidió a los jóvenes manifestantes que mantienen cerrados los accesos al Palacio Municipal que recapaciten y no afecten los servicios que se prestan a la ciudadanía.



Tras el bloqueo de las entradas principales al edificio, el Presidente Municipal comentó que se ha hablado con los manifestantes para expresarles que el bloqueo al Gobierno Municipal afecta los servicios al ciudadano.



Indicó que esta situación afecta el registro de recién nacidos, parejas que contraerán su enlace civil, personas que buscan apoyo en Atención Ciudadana, entre otras acciones.



“Eso no está bien, soy el primero en defender las manifestaciones, pero ese derecho llega cuando estás trastocando a un tercero”, expresó.



Hizo un llamado a los jóvenes manifestantes para que reflexionaran y no perjudicaran a los mexicalenses.



Señaló que no se utilizará la fuerza pública contra los manifestantes y que los elementos de la Policía Municipal que están en el edificio se encuentran desde el jueves en este lugar.



Recordó que al término de la manifestación del jueves, un grupo de jóvenes decidió apostarse en las entradas norte y sur del Palacio Municipal.



