Discurso del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid

Ante la situación económica y social que enfrenta nuestro País y que lamentablemente Baja California no está exento, y siendo sensible a las expresiones de reclamo ciudadano; me queda claro que la gente pide que redoblemos los esfuerzos en un gobierno que se amarre el cinturón con mayores apoyos y beneficios a favor de los bajacalifornianos.



Por ello, amigas y amigos, he instruido a mi gabinete reforzar las medidas que nos aseguren acrecentar los siguientes ahorros:



Desde el primer día de mi gobierno instruí que se redujera en un 11% en promedio el sueldo del Gobernador, Secretarios, Subsecretarios y Directores, y en este momento me estoy comprometiendo a NO incrementarnos estos sueldos hasta el último día de mi mandato.



Desde mi toma de protesta, el primero de noviembre de 2013, iniciamos una reingeniería administrativa que ha arrojado importantes ahorros y en este 2017 me he comprometido a consolidarla para lograr un ahorro de cuando menos 495 millones de pesos ya considerados en este ejercicio.



Además, en este año aplicaremos un programa con el cual esperamos obtener un ahorro de hasta 100 millones de pesos, esto en energía eléctrica, lo que nos permitirá fortalecer los apoyos que a continuación mencionaré.



Les anuncio que he dado instrucciones para que no se adquiera desde el día de hoy hasta la conclusión de mi mandato ningún vehículo para funcionarios de las dependencias estatales, con excepción de los cuerpos de seguridad y protección civil, salud y desarrollo social.



Amigas y amigos: estoy consciente del debate que ha generado el tema del Agua en el Estado; tenemos un gran reto, ya que la mayor fuente de abastecimiento de agua con que contamos en Baja California, es el Río Colorado, y esta agua ha disminuido.



Requerimos nuevas fuentes de abastecimiento, dar mantenimiento a las redes de agua y drenaje, así como de saneamiento y reutilización del agua. Y TODOS A CUIDARLA.



Por eso y mucho más ha sido necesario crear un nuevo marco jurídico que genere las condiciones para garantizar este recurso para los próximos 30 años y que fue aprobado de manera responsable por legisladoras y legisladores del Congreso del Estado de Baja California, a los cuales quiero reconocer por su gran compromiso con la gente, quienes mas allá de cuidar su capital político, entendieron la necesidad imperante de contar con agua para las presentes y las futuras generaciones.



Que quede claro, el agua en nuestro país y por ende en Baja California NO SE PRIVATIZA, EL AGUA, ES PROPIEDAD DE LA NACIÓN, ASÍ LO INDICA NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN SU ARTÍCULO 27, y es la Comisión Nacional del Agua es la que la regula a nivel nacional. Que no los confundan, así de sencillo.



Consciente de la situación y el panorama económico adverso a la economía familiar en nuestro país y que se refleja en nuestro Estado. He decidido firmar un decreto que contempla medidas adicionales en apoyo para el bolsillo de las familias Bajacalifornianas en el tema del agua.



1.- En apoyo a la población más vulnerable económicamente de nuestro estado, he instruido que se otorgue un descuento de un 20% en el pago mensual del consumo del agua que se realice de manera puntual, a los usuarios domésticos que su consumo no exceda de los 10m3.



Esta medida prácticamente deja sin efecto el incremento previsto en la nueva ley del agua, para las familias de escasos recursos en los 5 municipios de nuestro estado.



Al mismo tiempo se fomenta la cultura del ahorro en el consumo del vital líquido y estimula a los usuarios cumplidos.



2.- A todo usuario con servicio domestico que cuente con un adeudo por concepto de obra de introducción de servicios (agua y drenaje) se condonara un 50% de su saldo, y en el caso de aquellas personas que justifiquen mediante un estudio socioeconómico que no puedan pagar dicho adeudo se les condonara hasta el 100% del mismo.



3.- No pagarán el servicio de agua las organizaciones civiles no gubernamentales, e instituciones de asistencia social cuyo fin sea altruista, sin fines de lucro y que no excedan de 25 m3, esto en los municipios de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate.



4.- Y en el caso del Municipio de Mexicali no pagarán el servicio de agua las organizaciones civiles no gubernamentales, e instituciones de asistencia social, que no excedan de 30 m3 mensuales, cuyo fin sea altruista y sin fines de lucro.



Y para apoyar a las familias que más lo necesitan:



5.- No pagarán su consumo de agua las personas en situación de pobreza mayores de 60 años, o mujeres en situación de viudez en pobreza con más de 50 años de edad, y personas con discapacidad, jubilados y pensionados que residan en el Estado, que no exceda de 25m3, esto en los municipios de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate. Y en el caso del municipio de Mexicali los que no se excedan de 30m3 mensuales.



6.- Se otorgara el 12% de descuento a las personas que hagan el pago anual anticipado de su consumo de agua.



7.- De igual manera, se hará el 7.5% de descuento a las personas que hagan el pago semestral anticipado de su consumo de agua.



Además he decidido poner todo lo que está en este momento a nuestro alcance para mitigar el impacto negativo en el bolsillo de los bajacalifornianos. Por lo que en este mismo momento emitiré un segundo decreto.



8.- Doy instrucciones para eliminar completamente el cobro de canje de placas o reemplacamiento obligatorio. De esta manera en un acto solidario de este gobierno se beneficiará a todas y todos los propietarios de vehículos que hoy están obligados a pagar y que a partir de este decreto se liberarán de dicho cobro.



9.- Ahora bien, los ciudadanos que ya realizaron el pago del reemplacamiento tendrán la opción de recibir sus placas o recuperar su dinero.



10.- Estamos otorgando el 50% de descuento en el pago de los derechos por licencias, placas y tarjetas de circulación a las personas físicas mayores de 60 años de edad y a los jubilados y pensionados en todo el estado de Baja California.



11.- Se condona el 100% del costo de las placas de circulación a personas que mediante estudio socioeconómico acrediten imposibilidad de pago.



12.- Se condona el 100% de los recargos para las personas que se regularicen en sus adeudos de años anteriores por concepto de placas, tarjetas de circulación y licencias.



Adicional a esto y para echarle la mano a los que más lo necesitan, he instruido hacer un esfuerzo para que, a pesar de los recortes presupuestales, se fortalezcan durante el 2017 los siguientes apoyos y programas:



13.- Ampliaremos la entrega de becas a madres trabajadoras jefas de familia, becas para uniformes y útiles escolares a niños y jóvenes estudiantes, así como para transporte escolar y lentes para niños.



14.- Fortaleceremos el Programa Estancias Infantiles, apoyos para nuestros adultos mayores y a personas con discapacidad.



15.- Continuaremos brindando los beneficios en el programa De la Mano Contigo



16.- Fortaleceremos el programa Tu Energía, atendiendo con esto a miles de familias mexicalenses de escasos recursos, atenuando de esta manera los efectos en el cobro de la luz, provocado por el calor tan intenso que se registra durante el verano.



Amigas y amigos, una de las políticas prioritarias de mi gobierno es la generación de empleos. Y desde el primer día de mi gestión hemos avanzado de manera muy importante en la creación de nuevas fuentes de trabajo.



17.- Derivado de la importancia que esta necesidad merece, les informo que iniciaremos una Cruzada por la Economía Familiar y el Crecimiento Económico, a través de la cual se destinarán mayores recursos para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas.



18.- Y para seguir promoviendo la creación de fuentes de trabajo o nuevas empresas, se otorgarán descuentos en los trámites del Registro Público de la Propiedad, para generar más empleos a beneficio de las familias.



Amigas y amigos bajacalifornianos:



Además de estas medidas, en los próximos días estaremos presentando otras acciones que tienen que ver con el desarrollo social, económico, infraestructura y educación.



Baja California es nuestra casa, una casa se construye muy fácil, un piso, cuatro paredes y un techo; pero un hogar se construye con la casa, con el amor, el cariño, el respeto, los valores.



Estamos entre todos no construyendo una casa, estamos construyendo el hogar que queremos y nos merecemos los bajacalifornianos.



Y es por ello que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para atender la inconformidad que manifiestan los bajacalifornianos.



Invito muy respetuosamente a los otros órdenes de gobierno, poderes del Estado y organismos autónomos, que, de así considerarlo, se sumen y atiendan lo que los ciudadanos demandan, apretándonos el cinturón a favor de Baja California.



Baja California es una tierra de gente trabajadora, que quiere vivir mejor, vivir en paz y en armonía, gente nacida aquí o que ha venido de todos los rincones del país, a esta gran tierra de oportunidades.



Muchas Gracias



Francisco Vega de Lamadrid