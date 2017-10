Estado lamenta votación pasmada en Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

La iniciativa para la implementación de la herramienta de seguridad C5 y las Asociaciones Públicas Privadas (APPs) se han visto pasmadas en un contexto de manifestaciones, lo cual calificó el Gobierno del Estado como lamentable.



Francisco Vega de Lamadrid aceptó que la votación en el Congreso del Estado se encuentra empantanada, por factores como las manifestaciones y detractores de la iniciativa, la aprobación es de urgencia ya que considera que se está acabando el agua.



“A mi nunca se me han dicho que pare el crecimiento de la ciudad en Mexicali y el Valle porque no hay agua, por eso no hay que dejarnos confundir, hay para la inversión, pero la zona costa es distinta”, aseveró.



La zona costa del estado sí sufre por la falta de agua, justificó el representante del Poder Ejecutivo, ya que los habitantes de aquella región deben de usar agua de pipas, tinacos y baldes.



“Dependemos del agua del Río Colorado, proveniente de Las Montañas Rocallosas, que en los últimos años ha disminuido las nevadas que nos llenan de agua el río, a su vez dependemos de un tratado internacional”, contextualizó.



El acueducto es insuficiente para abastecer la zona costa, pronosticando que en cuatro años colapsará el abastecimiento de agua, bajo esos argumentos justificó el proyecto de la desaladora.



“Quienes no coinciden con esto, hasta este momento no han presentado una propuesta que de solución a este panorama, las desaladoras a través de APPs es un tema que ya sabíamos desde antes de que entrara la administración y lo decidimos en conjunto”, comentó.



Actualmente se pide en el Congreso se cambié en el tema de las APPs la forma, no el fondo, argumentó, luego de las modificaciones en la Ley de Disciplina Financiera Federal, ya que la aprobación de las desaladoras fueron aprobadas desde el año 2016.



“Nada más se debe de modificar a lo que la Secretaría de Hacienda nos pide, que es de forma no de fondo, que no se confundan, estoy preocupado, no quiero ser recordado como el gobernador que dejó seco a Baja California”, señaló.



Hizo un llamado a quien tenga la solución de la carestía del preciado líquido en la zona costa, que se presente y explique cómo.



Ante la propuesta de hacer una presa en ensenada por 400 millones de pesos con el deshielo de la Sierra San pedro Mártir, contestó que no sería suficiente ni para el Valle de San Quintín.



Desacreditó la propuesta señalando que viene desde hace 30 años, en un tiempo en que San Quintín no tenía más de 100 mil habitantes, además de una escasez de agua que no alcanza para el número de hectáreas sembradas.