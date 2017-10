SEBS destinan 90 mdp para educación de alumnos en preparatorias privadas

MEXICALI, Baja California(GH)

Poco menos de 10 mil alumnos de nuevo ingreso en preparatoria, estudian en escuelas particulares con una beca del 100% otorgada por el gobierno estatal.



Se trata de estudiantes que no fueron admitidos en instituciones públicas durante el proceso de admisión, y a quienes el Estado garantiza acceso a la escuela.



En datos precisos, actualmente 9 mil 590 cursan el primer semestre y aproximadamente 10 mil 400 lo hace en algún otro período del bachillerato privado, bajo el esquema del programa ‘Todos a la Prepa’.



Para solventar sus inscripciones y colegiaturas, la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado transfirió a las escuelas privadas 90 millones de pesos en el último año, señaló su titular, Miguel Ángel Mendoza González.



Se trata de garantizar que todos los jóvenes que deseen estudiar, tengan un espacio para hacerlo, dijo durante la presentación de su parte del Cuarto Informe de Gobierno Estatal, ante maestros y alumnos de la Secundaria General No. 1 ’18 de marzo’.



El Director de Educación Media Superior en Mexicali, Noé López Aguilar, precisó que para el ciclo escolar que corre, cerca de 55 mil alumnos solicitaron un espacio en preparatoria pública, en toda la entidad.



De ellos, solamente 43 mil quedan admitidos. De los 12 mil que quedaron fuera se captó a los casi 10 mil becarios.



Dijo que los dos mil restantes no buscaron el apoyo del Sistema Educativo para reubicarse en alguna escuela, deduciendo que lo hicieron por su cuenta.



Finalmente, aclaró que los 20 mil beneficiados con dicho programa social tienen garantizada la educación gratuita durante los tres años de curso en alguna de las 71 preparatorias con las que se tiene convenio.