PAN en contra de municipalización de Palaco: Alcalde

MEXICALI, Baja California(GH)

El PAN ha informado que está en contra de la propuesta de municipalización de Palaco y que no forma parte de la agenda del partido, afirmó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



Tras presentarse en el Congreso Estatal la iniciativa del diputado José Félix Arango Pérez para municipalizar esta zona de Mexicali, el Presidente Municipal fue cuestionado sobre este hecho.



Afirmó que Arango Pérez, a pesar de ser de su mismo partido, no se ha acercado a dialogar con respecto a esta propuesta.



Esto se ha platicado dentro del PAN y tanto el dirigente estatal José Luis Ovando Patrón como el municipal Javier Gutiérrez Vidal han dicho que no están a favor de esta iniciativa.



Agregó que desconoce si ya hubo alguna petición de parte de la dirigencia para retirar la propuesta y lo único claro es que este tema no forma parte de la agenda del partido.



Reiteró que sigue con la idea de que Mexicali necesita de manera urgente consolidar su fuerza y no partirla en dos.



No existe un estudio que haga factible que social y económicamente se parta a Mexicali en dos, señaló.



“A mi juicio, es totalmente impráctica esta circunstancia y al día de hoy, no conozco un estudio que se haya hecho que sustente la petición”, opinó.