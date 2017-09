Cachanilla representa a México en mundial de ajedrez

MEXICALI, Baja California(GH)

La destreza mental del joven Gilberto Otamendi Muñoz, lo llevó a representar por segunda ocasión a México en el mundial de ajedrez hasta un País de America del Sur, Uruguay.



Gilberto relató que aprendió ajedrez desde los seis años, gracias a que su abuelo, Gilberto Otamendi barrera le enseñó, en los últimos años ha sido entrenado por un maestro cubano.



A los siete años fue su primer juego nacional, ganó en los nacionales sub 8, 10 y 12, dejó de jugar dos años, y volvió para participar y ganar en la sub 16 y 18, precisó que en la sub 10, le abrieron las puertas a participar al mundial en Turquia.



De 200 representantes de diversos países del mundo, él se posicionó en el número 40, ese mundial le sirvió como una experiencia, con el fin de foguearse para el mundial en Uruguay, en el que pretende quedar entre los primeros 20 mejores.



“Mi familia me apoya, mi abuelo, están muy orgullosos, pero casi no se da apoyo al ajedrez, todos mis entrenadores han sido particulares, tengo un maestro internacional, ha venido tres veces, en diciembre se fue porque es cubano”, declaró.



Comentó que ya tiene todo para ir a Uruguay, lo que ganó al clasificar, es que la federación le pague el hospedaje y alimentación, el traslado tuvo que ser cubierto por los mismos familiares.



“Mas que un deporte es un estilo de vida, y recomido que a quienes les interesa que lo sigan practicando porque da muchos beneficios mentales como la lógica y el razonamiento matemático”, exhortó.



El Mundial inicia el 16 de septiembre y la clausura es el 26 de septiembre, con juegos diarios; también a participó en los panamericanos 2011 en Colombia, y en 2017 en Costa Rica.



El joven comentó que quiere ser Ingeniero Industrial, por lo que está próximo a entras a la Universidad, finalmente señaló que se va el próximo jueves.