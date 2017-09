Informa Sistema Educativo de avances en entrega de refrigeraciones

MEXICALI, Baja California(GH)

En respuesta a las demandas hechas por padres de familia y personal docente de diversos centros escolares, el Sistema Educativo Estatal (SEE) informó acerca de los avances que se tienen en la entrega de aparatos de refrigeración en las escuelas faltantes.



De los 445 aparatos adquiridos con una inversión de 12 millones y medio de pesos, en días recientes se entregaron equipos a las escuelas de nivel preescolar Luz María Serradel y María del Carmen Green.



En nivel primaria, la escuela 24 de febrero, una de las catalogadas en condición crítica por el propio Sistema Educativo, recibió sus aparatos. También las escuelas Mariano García, Libertadores y Librada Rodelo.



Las escuelas secundarias Número 47 Carlos A. Carrillo, Número 21 Baja California, Número 56 Guillermo González Camarena, la Número 90, la Técnica Estatal 04 y la Técnica 12 también fueron equipadas.



Mónica Bedoya Serna, Directora de Normatividad e Inversión del SEE, explicó que las reposiciones se hicieron principalmente por daños totales y robos en los equipos de refrigeración.



Se trata de aires de 04 toneladas de alta eficiencia, con garantía de cinco años, expresó.



Igualmente, mencionó que, mediante licitación, el SEE ha recibido una parte de los equipos de aire acondicionado que se están entregando desde el mes de agosto, esperando que la otra parte se reciba durante el mes de septiembre, para terminar de abastecer a los faltantes.



Para recibir los aparatos, los directores de las escuelas que han realizado solicitudes deben acudir a las oficinas del SEE con el sello de la institución y su RFC, puntualizó.