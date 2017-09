Cierran padres CAM en San Felipe

MEXICALI, Baja California(GH)

Cerca de una docena de padres de familia cerraron las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Josefina Ibarra de Cortez”, en San Felipe, debido a la falta de maestros fijos desde hace varios años.



Este plantel, único en San Felipe enfocado en la atención educativa a niños con alguna discapacidad, carece de maestros fijos en comunicación, psicología, terapia física y de aprendizaje ante grupos.



Genoveva García Osuna, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de este CAM, dijo que la problemática la arrastran desde 2010, cuando el Sistema Educativo Estatal (SEE) les quitó el maestro de Comunicación y nunca lo reemplazaron.



Desde esta mañana, acompañados de otros padres de familia, cerraron las puertas del plantel ubicado en la avenida Puerto Peñasco y Mar Egeo, donde no se permitió el inicio de las actividades, hasta no ser atendidos por alguna autoridad del SEE.



“Se han estado llevando a los maestros y las claves de pago, nos mandan rellenar los espacios con interinatos, pero nos dejan siempre incompletos el trabajo porque se van a los pocos meses”, expresó.



Entre otras carencias en términos del recurso humano, dijo que desde octubre de 2014 les quitaron el maestro de Psicología, y una maestra de Grupo fue retirada este año.



“Nos falta también de terapia física, muchos de los niños que vienen a este CAM tienen necesidades de ese tipo, lo que había se lo han estado llevando, nos están dejando abajo con nuestros hijos”, comentó la madre de familia.