Busca Gobierno del Estado no disminuya paquete económico 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

El paquete económico que presentó el Gobernador del estado ante autoridades federales podría verse afectado por los recientes recortes presupuestales que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Francisco Vega de Lamadrid, detalló que dieron una repasada a los proyectos locales solicitando que no sean afectados por el próximo presupuesto, ya que el nuevo paquete federal tiene una disminución de 239 mil millones de pesos.



Por lo que el Gobernador dijo que pretende procurar que los proyectos de desarrollo no se vean mermados, ya que el recorte propone una disminución en Pemex, educación, turismo e infraestructura, sin embargo aun no es analizada en el Congreso de la Unión.



“Tuve una reunión importante con el secretario Rafael Pacchiano, encargado de seguimiento a los proyectos de Baja California, tanto locales como federales, a los cuales les dimos una repasada”, compartió Vega.