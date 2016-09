Esta semana se regularizará recolección de basura: JDO

MEXICALI, Baja California(GH)

En el transcurso de esta semana se regularizará al 100% el servicio de recolección de basura en Mexicali, aseguró el alcalde Jaime Díaz Ochoa.



El Presidente Municipal comentó que se hizo un gran operativo el fin de semana para poner al corriente las comunidades que estaban siendo afectadas por la falta de recolección desde hace varios días.



Afirmó que durante esta semana el servicio de recolección de basura se regularizaría en la zona urbana de Mexicali, donde menos del 10% de las 600 colonias a las que se otorga tuvo problemas.



En el Valle de Mexicali y San Felipe siguen funcionando las 20 unidades nuevas que se entregaron para la prestación del servicio y no han existido atrasos.



En la zona urbana, dejó de funcionar alrededor del 40% de las unidades y actualmente se está trabajando para que estos desperfectos no vuelvan a ocurrir.



Indicó que en esta situación tuvo que ver el retraso en la aprobación de transferencias y ampliaciones presupuestales de parte del Cabildo.



Dijo que el Municipio había recuperado la recolección de basura dos veces por semana, por lo que se estará al pendiente para que este servicio público no deje de otorgarse.



Díaz Ochoa mencionó que se está en contacto directo con los Departamentos de Recolección como los Talleres Municipales al ser los principales actores en esta situación.