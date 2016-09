Padres de Familia cierran sec. 79

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la falta de alrededor de 15 maestros, padres de familia cerraron la Secundaria No. 79 de la Colonia Santa Mónica.Docentes de base refirieron que la asignación de los maestros faltantes es a través del Sistema Nacional Docente, pero que hasta la fecha no han enviado a los profesores correspondientes.Los manifestantes dijeron que de no tener respuesta continuarán con la escuela cerrada.