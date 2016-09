Violencia familiar está presente en 20% de homicidios

MEXICALI, Baja California(GH)

De los homicidios que se han cometido en el Estado de Baja California, un aproximado del 20% de éstos se encuentran relacionados con algún problema familiar o pasional, informó Daniel de la Rosa Anaya.



El secretario de Seguridad Pública indicó que se han presentado algunos de estos casos, en los cuales se habla de una disfuncionalidad, así como también problemas que se tienen en el hogar.



“Aquí en este sentido vemos un 20% de homicidios que se presentan por hechos de esta naturaleza, de algún problema familiar, pasional o de algún esquema similar que derivó en la muerte de un integrante de la familia”, precisó.



Debido a esto se encuentran incentivando pláticas que puedan ayudar a la unión familiar, con lo que se busca posteriormente el poder ayudar a la unión comunitaria, la ciudadana y por ende la del Estado.



Precisó que en cuanto al tema de violencia intrafamiliar es de lo que más se atiende en los centros de comunicación tanto a nivel estatal como en el Municipio de Mexicali, siendo cerca de un 43% de llamadas.



“Es importante destacar alguno de estos casos que lamentablemente han acontecido, y lo que éstos han derivado”, finalizó.



VINCULAN A PROCESO A MUJER POR FALTA DE DATOS



Por falta de datos por parte de la defensa, se decretó la Vinculación a Proceso a Kenia Guadalupe “N”, como presunta partícipe del delito de homicidio agravado por relación de parentesco no consanguíneo.



La juez Rocío Margarita Arce López al rendir su postura dijo que la declaración de la imputada es lo único que podría acreditar la legítima defensa, en la muerte de Juan Carlos Ortega Pérez pareja sentimental de la joven.



“No existe ningún otro dato hasta este momento que demuestre que los hechos acontecieron de la manera como han sido declarados”, precisó.



Durante la audiencia se tuvieron solamente dos testigos, quienes se encargaron a declarar, así como también se tuvo la versión de los hechos de la misma imputada debido a que no se tenían testigos presenciales.



Primero fue la hoy imputada, quien indicó ante la juez que conoció a su pareja sentimental el pasado mes de mayo, y al cabo de una semana fue que concordaron vivir juntos.



Indicó que fue durante los últimos meses cuando comenzaron a tener diversas discusiones entre ambos, por los celos de su pareja tanto con vecinos de la zona, así como con personas ajenas a ella.



Durante los días previos al incidente, la imputada había amenazado con dejar a su pareja sentimental, siendo la noche del viernes cuando ella pidió las llaves de la casa donde vivían para tomar sus cosas, cosa que le negó Ortega.



Narró que una vez en su hogar en la colonia Ciprés fue cuando comenzó la agresión por parte del ahora occiso, dándole una cachetada y fue cuando la arrojó contra la cama donde continuó agrediéndola a mordidas.



Una vez liberándose de esta persona fue que corrió hacia la puerta de entrada buscando escapar de la casa, pero fue alcanzada y arrojada hacia el sillón que estaba en la sala, donde, dijo, trató de ahorcarla.



De nueva cuenta logró liberarse de su pareja y fue cuando decidió dirigirse de nuevo a su cuarto, viendo en la cocina un cuchillo con el cual intentó asustar a su pareja para que así la dejara escapar del hogar.



Una vez confrontándolo fue que en la parte frontal del hogar la imputada fue nuevamente agredida por esta persona, quien dijo que la estrangulaba, siendo el momento cuando atacó con el arma punzocortante a la altura del pecho.



Por parte de los testigos que se tenían, uno era Ricardo Castro Borja, elemento de la Agencia de Investigación Contra la Vida e Integridad, quien se encargó de brindar un acta de inspección.



En ésta se documentó que en el hogar marcado con el número 7 en la avenida Manzanillo de la colonia Ciprés, a momentos de que se presentó el incidente que cobró la vida de Ortega no se mostraban señas de violencia.



Precisó que todos los indicios de lo ocurrido durante la madrugada del 4 de septiembre se dieron en los cerca de dos metros que había entre la salida del hogar y el cerco de entrada al predio.



Ante las preguntas vertidas se indicó que en el interior del hogar solamente se tenía dañado un interruptor de luz que se ubicaba en la entrada de la casa, indicando que los pedazos se encontraban tirados.



Otra de las personas que rindieron declaración durante la audiencia fue Gerardo Ramírez Arriaga, médico de Servicios Periciales y quien certificó a la ahora imputada.



Utilizando una cartulina se encargó de mostrar durante la audiencia las heridas que tenía en el cuerpo Kenia Guadalupe “N”, momentos después que fuera asegurada por agentes.



Mostró algunos hematomas en ambos brazos, los cuales pudieron haber aparecido por presión a la que fuera sometida por alguna persona, así como lesiones en el antebrazo de ambas extremidades.



Fue ahí cuando la imputada mencionó que las heridas las había hecho ella misma durante la madrugada que ocurrieron los hechos, tomando una navaja y cortándose esperando que con eso pudiera dejarla ir.



Durante la inspección médica realizada, declaró el médico que no se encontraron otros golpes, solamente los referidos durante la certificación.



Siendo esto suficiente por parte de la juez de Control para decretar el Auto de Vinculación a Proceso por delito de homicidio agravado por razón de parentesco no consanguíneo de forma dolosa y como autor directo.



EN DATOS



•Por parte del Ministerio Público se pidió el plazo de cuatro meses para averiguaciones y cierre de investigaciones, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada.