Niños y mujeres africanos cruzan a Estados Unidos

MEXICALI, Baja California(GH)

El centenar de migrantes que se encuentra varado en la frontera de Mexicali y Calexico, sigue en espera de que Estados Unidos les brinde asilo humanitario, hasta el momento mujeres y niños han cruzado la línea fronteriza.



Abdoul Jean, líder de la comunidad, dijo que en los tres días que han estado en Mexicali la gente los ha tratado muy bien, sin embargo su intención no es vivir de la caridad, por lo que pidió a las autoridades migratorias que les otorguen el asilo humanitario a todos.



“Nosotros pasamos por mucho esfuerzo para llegar hasta aquí, tenemos familia que nos espera en Estados Unidos, sí comemos bien, pero queremos pasar porque queremos trabajar y ayudar a nuestra familia en el Congo”, mencionó.



Apdoul detalló que tiene un problema en el corazón por lo que necesita pasar para que su familia lo ayude a tener un mejor tratamiento, pues aquí las inclemencias del clima abonan a su padecimiento.



Las autoridades migratorias pasan cada hora a seis personas, señaló el migrante, por lo que están desesperados, ya que tienen miedo de que pase el tiempo y los quieran deportar.



Detalló que son 201 personas de países como el Congo, Kenya, Brasil y Haití, cada uno de ellos caminó de 5 a 6 meses a través de América Latina, con el objetivo de lograr el “sueño americano”.



“Pasaron la frontera primero las mujeres y niños, aquí sólo quedamos los hombres, no se supone que las deporten sólo que hagan una cosa mala, como somos muchos tienen orden de dejarnos entrar”, declaró Apdoul.



La razón por la que decidieron emigrar es la necesidad, ya que dice que tenían muy poco trabajado, no es que tengan problemas sino que no les alcanzaba para comprar y abastecer todas las necesidades.



En el camino sortearon peligros y encrucijadas que desafiaron su condición física, señaló que en Panamá y Nicaragua fue muy difícil ya que duraron hasta seis días sin comer, inclusive murió una persona por el cansancio.



“Algunos nos ayudan en el camino, pero muchos ya no tienen nada porque les robaron, a uno le quitaron 4 mil dólares, cuando te quedas así, no puedes avanzar ni regresar a tu país”, compartió Apdoul.



Sabas Pérez Ochoa, encargado del Grupo de Ayuda para el Migrante en Mexicali, dijo que tiene tres días luchando contra el calor, actualmente albergan a 189 y han estado llegando más de Tijuana.



“Aparentemente traen su celular para comunicarse y los que no, se esperan a cruzar para hablar con su familia, ha venido gente de Mexicali y California ha traerles agua, ropa y comida”, detalló el encargado del albergue.



“Muchas gracias a todo México por la ayuda, comida y agua, por eso pido a Dios que les dé mucho a los mexicanos, nosotros venimos desde el Congo, en una travesía de cuatro meses”, dijo Jonas, un migrante que pidió la palabra.



EN DATOS



•Las autoridades de Migración no han revelado cuántas personas de éstas comunidades han permitido pasar a Estados Unidos, el albergue se encuentra en la avenida Michoacán 1377, Pueblo Nuevo, el teléfono es el 686 552 7805.